افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا از توانیر، در نشستی با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و جمشید قائم مقام نماینده شهرستانهای رامیان و آزاد شهر استان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در محل این کمیسیون برگزار شد، مقرر شد موضوع افزایش واردات برق از کشور ترکمنستان از سوی معاونت انتقال و تجارت خارجی توانیر بررسی و نسبت به افزایش واردات برق از این کشور اقدام شود.

وزیر نیرو همچنین طی نشست های جداگانه و با حضور مدیرعامل شرکت توانیر با رستگار یوسفی نماینده شهرستانهای پاوه و جوانرود استان کرمانشاه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و حسنعلی محمدی نماینده شهرستان فسا استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

