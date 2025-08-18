خبرگزاری کار ایران
افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت

افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت
در نشست 3 جانبه وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و یک عضو مجلس شورای اسلامی، افزایش واردات برق از کشور ترکمنستان بررسی و در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از توانیر، در نشستی با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و جمشید قائم مقام نماینده شهرستانهای رامیان و آزاد شهر استان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در محل این کمیسیون برگزار شد، مقرر شد موضوع افزایش واردات برق از کشور ترکمنستان از سوی معاونت انتقال و تجارت خارجی توانیر بررسی و نسبت به افزایش واردات برق از این کشور اقدام شود.

وزیر نیرو همچنین طی نشست های جداگانه و با حضور مدیرعامل شرکت توانیر با رستگار یوسفی نماینده شهرستانهای پاوه و جوانرود استان کرمانشاه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و حسنعلی محمدی نماینده شهرستان فسا استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

