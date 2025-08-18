معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
شناسایی زمینخواری از طریق پلتفرم/ اختصاص یک درصد بودجه هر دستگاه به امنیت زیرساخت
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یک درصد بودجه هر دستگاه به امنیت زیرساخت اختصاص دارد، گفت: تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۶۷ میلیون رد شد و این نشان از بلوغ دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری با موضوع «ابلاغیه رئیس جمهور در حوزه اکوسیستم تحول دیجیتال دولت» که امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: این سازمان نماینده حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات است و هر اتفاقی در این حوزه بیفتد، اثر این موضوع بر کل جامعه است.
وی ادامه داد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۶۸ میلیون کاربر را رد کرده است. ۶۸ میلیون ایرانی به خدمات الکترونیک دستگاهها دسترسی پیدا کردهاند یعنی قالب افراد به آن مراجعه کردهاند. این خبر هم نوید است و هم مراقبت میخواهد.
صدر با بیان اینکه پنجره ملی رشد ۳۰ درصدی در دولت چهاردهم داشته است، گفت: این آمار نشان میدهد بلوغ سواد دیجیتالی در کشور رخ داده است. نکته بعد، اتصال دستگاههاست. در همین زمینه، سامانهای طراحی شده که مردم میبینند کدام دستگاه وصل و کدام قطع است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: رتبهبندی دستگاهها در میزان وصل و قطعی هم در این سامانه ارائه میشود.
شناسایی زمینخواری در پلتفرم طراحیشده سازمان فناوری اطلاعات
معاون وزیر ارتباطات به موضوع زمینخواری در کشور اشاره کرد و گفت: دستگاههای ذیربط پلتفرمی به صورت آنلاین و براساس هوش مصنوعی ارائه میکند. براساس تصاویر ماهوارهای و با کمک هوش مصنوعی میزان تغییرات را شناسایی و به دستگاههای ذیربط اعلام میکنند که بیش از ۸۷ درصد تغییرات شناساییشده درست بوده است. ما این را به تفکیک به استانها اعلام میکنیم.
وی ادامه داد: این خدمت به جز شناسایی تخلف، برای کسانی که درخواست مجوز دارند، کاربرد دارد و زمان انتظار برای مجوز را کاهش داده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سازمان فناوری اطلاعات متولی تایید برنامه عملیاتی ۳ هزار دستگاه غیر زیرساختی موجود در کشور است. با هماهنگی افتا، زمان اخذ مجوزهای حوزه افتا خیلی بهتر شده است. سامانه جامعی هم تدارک دیدهایم و یکی، دو ماهه آینده این سامانه جدید راهاندازی شود و در بستر خدمات حوزه امنیت را به مردم و کسب و کارها ارائه میدهیم.
توسعه دولت هوشمند در دستور کار است
وی به بحث دولت هوشمند یا دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: با یک رویکرد جدید، یکی از برنامههای اصلی سازمان فناوری اطلاعات، ابلاغیه رئیسجمهور در ۸ ماده در بحث استقرار زیست بومهای دولت دیجیتال است.
صدر ادامه داد: ما با سازمانهای برنامه و بودجه و امور استخدامی تعامل خوبی داریم. در این برنامه، ۱۵ زیست بوم باید ایجاد کنیم که ۶ زیست بوم اول در ۶ ماهه دوم امسال باید به مرحله تشکیل برسد. اجرای این زیستبومها برای بخش خصوصی بازار ایجاد میکند. مقدم بر اکوسیستمها، تغییری در پنجره واحد خواهیم داشت. پروژه و اپ ایران پاس در اختیار مردم قرار میگیرد، در آنجا باید مردم احراز هویت شوند و به همه خدمات دستگاهها رجوع کنند. تبادل اسناد الکترونیک در این سامانه انجام خواهد شد و قابلیت پیگیری حقوقی دارند. اسناد مثل شناسنامه و کارت ملی را درخواست میکنیم و قابلیت تایید هم دارد. وقتی مردم به دستگاهها مراجعه میکنند، مدارک کاغذی نیاز ندارند و در آنجا اسناد الکترونیک قابل دریافت کنند. همچنین مدارک تحصیلی هم در همکاری با وزارت علوم قابلیت دریافت در این سامانه دارند.
وی ادامه داد: بحث لوکیشن و اتصال کد پستی و محل اقامت و آدرس قانونی فرد نیز به عنوان گواهی آدرس قانونی در این سامانه قابل دریافت است. پروژه جینف که در حال پیگیری و تکمیل است، روی این بستر ارائه میشود و خدمات در دولت دیجیتال به طور کامل محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دولت هوشمند گفت: رییس جمهور اخیرا ابلاغی در هشت ماده در خصوص اکو سیستم تحول دیجیتال دولت داشته اند. یکی از برنامه های اصلی در سازمان همین ابلاغیه است که البته دستگاههای مختلف نیز باید با وزارت ارتباطات همکاری کامل داشته باشند. براین اساس 15 زیست بوم از مالی، مالیاتی تا محیط زیست باید تشکیل شود که در نیمه دوم سال جاری شش زیست بوم باید به مرحله تشکیل شرکتهای واسط یا اس پی وی برسند.
وی گفت: در بند ت ماده 107موضوع حذف سامانههای مختلف مطرح شده و این روند برای تسهیل در امور خدماتی ایجاد شده است. مردم هم اکنون با تعدد سامانهها یا به عبارتی جنگلی از سامانهها مواجه هستند. این در حالی است که قرار است روی زیست بوم ها پنجره واحد تشکیل شود.