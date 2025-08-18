خبرگزاری کار ایران
نخستین توربین گاز کلاس اف ایرانی رونمایی شد

نخستین توربین گاز کلاس اف ایرانی رونمایی شد
مدیر عامل مپنا گفت: گروه مپنا با معرفی توربین گاز MGT-75، نخستین ماشین کلاس F با طراحی و مالکیت فکری ایرانی، گامی مهم در مسیر خودکفایی و ارتقای توان تولید برق کشور برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اولیا در مراسم رونمایی از نخستین توربین کلاس اف ایران اظهار داشت: مپنا به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده تجهیزات نیروگاهی کشور، از توربین گاز MGT-75 به‌عنوان نخستین ماشین کلاس F با طراحی و فناوری بومی رونمایی کرد.

وی افزود: محصول توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) طراحی و ساخته شده است؛ شرکتی که سال‌ها در حوزه ساخت تجهیزات دوّار و توربین‌های گازی نیروگاهی فعالیت دارد و نقشی کلیدی در تأمین زیرساخت‌های انرژی کشور ایفا می‌کند.

مدیر عامل مپنا تاکید کرد: بر اساس اعلام مپنا، توربین MGT-75 با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله کمپرسور محوری سه‌بعدی، پره‌های تک‌کریستال و جهت‌دار، سامانه خنک‌کاری پیشرفته و پوشش‌های حرارتی نوین، راندمانی بالا و عملکردی هم‌تراز نمونه‌های بین‌المللی دارد.

وی تصریح کرد: این توربین پرقدرت کلاس F از توان 222 مگاواتی برخوددار است، همچنین مجهز به سامانه احتراق Can-annular است که ضمن کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، امکان استفاده از ترکیب گاز طبیعی و هیدروژن را نیز فراهم می‌کند.

اولیا گفت: این دستاورد می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در عبور از ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عمل کند و نیازهای امروز و فردای صنعت برق ایران را پاسخ دهد.

وی بیان داشت: مپنا دستیابی به فناوری توربین کلاس F را نمادی از بلوغ صنعتی کشور و اعتماد به دانش بومی دانسته و آن را گامی مهم در مسیر توسعه و افزایش توان رقابتی ایران در حوزه انرژی معرفی کرده است.

