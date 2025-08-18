قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ دوشنبه ۲۷ مرداد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۵۳ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۵۴ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۲۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۲۲ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۱۹ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۸ تومان است.

انتهای پیام/