معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با ایلنا:
کشت برنج در سال آبی جدید محدود میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی از برنامه کشت برنج طبق الگوی کشت خبر داد و گفت: کشت برنج در سال آبی جدید تنها در استانهایی خاص با مجوز انجام میشود.
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا تولید محصولات آببر همچون هندوانه و برنج با اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید که از شهریور ماه آغاز میشود، کاهش پیدا میکند یا خیر؟» گفت: نمیتوانیم بگوییم سطح زیر کشت هندوانه در الگوی کشت کاهش یافته است.
گلمحمدی، با بیان اینکه هندوانه سطح کشت خیلی بالایی در کشور ندارد، گفت: با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در تلاش برای افزایش سطح زیر کشت هندوانه دیم به حدود ۳۶ هزار هکتار هستیم. البته این نکته ضروری است که هندوانه، محصولی با بهرهوری بالای مصرف آب آبیاری است؛ یعنی محصولاتی که در ازای هر واحد آب مصرفی، بیشترین میزان محصول را تولید کرده و در مقایسه با سایر محصولات با مصرف آب کمتر، عملکرد بالاتری دارند.
وی افزود: اگر شاخص مقدار آب مورد نیاز در واحد سطح را اندازه بگیریم، محصولی همچون هندوانه، یک محصول آببر به حساب نمیآید و در بین ۳۵ محصول آببر از نظر مصرف آب، جزو چند محصول ردیف آخر است.
صادرات هندوانه در الگوی کشت دیده نشده است
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه کل آب مصرفی هندوانه در کشور ما آنقدر بالا نیست که موجب نگرانی باشد، گفت: این در حالی است که عملکرد و بهرهوری هندوانه بالاست؛ ولی باید سیاستی را در پیش بگیریم که این محصول را به اندازه مصرف کشور تولید کنیم نه برای صادرات، زیرا صادرات محصولات آببر با توجه به کمبود منابع آبی به صلاح کشور نیست.
کشت برنج در استانهایی خاص انجام میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کشت برنج به عنوان یکی از محصولات آببر در الگوی کشت امسال چگونه دیده شده است؟» گفت: در الگوی کشت، تنها به استانهای خاص مجوز دادهایم که کشت برنج داشته باشند.
گلمحمدی افزود: البته اگر یک کشاورز بخواهد آب را با قیمت چند برابری بخرد و برنج یا هندوانه یا سایر محصولات آببر کشت کند، طبق الگوی کشت تخلف کرده و یارانههای اعطایی وزارت جهاد برای تولید محصولات کشاورزی را دریافت نخواهد کرد.
مصرف سالانه ۷۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مورد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی، گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی طبق آمار وزارت نیرو حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب است.
گلمحمدی تاکید کرد: آمار اعلامی میزان مصرف آب شامل آبهای سطحی و غیر سطحی است؛ به این معنا که میزان آب برداشتی از چاه غیر مجاز نیز جزو آمار آب مصرفی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: الگوی کشت محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب (حدود ۵ میلیارد متر مکعب) ابلاغ شده است.