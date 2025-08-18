خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش سخنگوی دولت به توافق آذربایجان و ارمنستان

سخنگوی دولت تاکید کرد که برای عقب نماندن از تزانزیت منطقه‌ای، تکمیل کریدور شمال به جنوب در دستور کار دولت است و به سرعت به بهره‌برداری خواهد رسید.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد اتفاقاتی که در مورد کریدور زنگزور افتاده و تزانزیت ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، عنوان کرد: دولت در مورد موضوعات کریدوری و ترانزیتی برنامه‌های جدی را  شروع کرده است؛ ولی پس از این موضوع جدیت بیشتری را به خرج خواهد داد. 

وی ادامه داد: ان‌شاالله کریدور شمال به جنوب که در دستور کار دولت بوده، به سرعت به بهره‌برداری خواهد رسید.

مهاجرانی گفت: تکمیل این کریدور حتی برای تامین مالی آن به شدت در دستور کار دولت است.

