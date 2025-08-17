شکری:
نفس واحدهای القایی به شماره افتاده است
مدیرعامل گروه صنعتی شکری از وضعیت نابسامان واحدهای القایی در کشور گلایه کرد و از بی انگیزگی این واحدها برای ادامه فعالیت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ جهاندار شکری، مدیرعامل گروه صنعتی شکری، با اشاره به وضعیت نابسامان واحدهای القایی در کشور گفت: امروز بسیاری از این واحدها با مشکلات جدی مواجه هستند و حال و روز خوبی ندارند. در حالیکه ظرفیت تولید فولاد القایی کشور حدود ۷ میلیون تن است، اما به دلیل ناترازی انرژی، مشکلات مواد اولیه و سیاستهای دستوری در عرضه محصولات، دیگر رمقی برای ادامه فعالیت ندارند.
وی افزود: در سالهای گذشته، دولت به دلیل شرایط تحریمی، مجوز تولید به واحدهای القایی داد. آن زمان شعار این بود که هرچه بیشتر در داخل تولید کنیم تا کشور در تأمین نیازها و مسائل اجتماعی دست بالا داشته باشد. اما امروز شاهدیم همان واحدها یکی پس از دیگری با تعطیلی و مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
شکری ادامه داد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همواره پیگیر مسائل همه واحدها، چه بزرگ و چه متوسط و کوچک بوده و هدف اصلی آن تحقق برنامه تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور است. با این حال، متأسفانه بسیاری از پیگیریها به نتیجه نمیرسد و امروز حتی واحدهای بزرگ با چالشهای سنگین روبهرو هستند، چه برسد به واحدهای کوچک.
وی با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری در بورس کالا خاطرنشان کرد: وقتی کالایی با نرخ پایهای که بر اساس دلار ۷۰ تا ۷۱ هزار تومانی محاسبه میشود عرضه میگردد، اما فعالان صنعت در عمل هیچگاه این نرخ را در بازار ندیدهاند، مشخص است که تولیدکنندگان در تنگنا قرار میگیرند. ما فقط این اعداد را روی کاغذ بانک مرکزی میبینیم، اما در عمل باید ماهها در صف بمانیم تا شاید نوبت برسد، آن هم با نرخهای بالاتر.
مدیرعامل گروه صنعتی شکری تأکید کرد: واقعیت این است که نفس واحدهای القایی به شماره افتاده است. انجمن فولاد در حال پیگیری مشکلات در حوزه تأمین انرژی، مواد اولیه و تعزیرات است، اما اگر چارهای اساسی اندیشیده نشود، ادامه فعالیت برای بسیاری از این واحدها ممکن نخواهد بود.
شکری در ادامه گفت: در اتاق بازرگانی کرمانشاه تصمیم گرفتیم دیگر کارت بازرگانی صادر نشود، اما به همین دلیل، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بازخواست شد. صادرات شرکت ذوبآهن بیستون در سال گذشته نیز صفر شد.
وی افزود: ما از ورود بازرگانان به عرصه صادرات استقبال میکنیم، اما متأسفانه شماری از کارتهای بازرگانی نه برای صادرات، بلکه برای سودجویی استفاده میشوند. عراق برای واردات میلگرد ایران تعرفههای سنگین اعمال کرده است.
شکری خاطرنشان کرد: اگر ما خواستار تکنرخی شدن ارز هستیم، هدف کوتاه کردن دست دلالان از بازار است. امیدواریم هرچه زودتر چالش کارتهای بازرگانی اجارهای به پایان برسد.