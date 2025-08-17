خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طبق گفته مدیر ارتباطات سایپا:

۳ هزار دستگاه در یک روز آماده تحویل شد

۳ هزار دستگاه در یک روز آماده تحویل شد
کد خبر : 1674672
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا از تکمیل هشت هزار دستگاه خودرو در پنج روز گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ سایپا، سه هزار دستگاه خودرو تنها در یک روز تکمیل و آماده تحویل شد.

به گزارش ایلنا؛ رضا حسینی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: همانطور که چند روز پیش هم اعلام کردم، همکاران من در گروه خودروسازی سایپا با سرعت در حال تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آن‌ها به مشتریان هستند. طی پنج روز گذشته، با وجود تعطیلات تابستانی شرکت، موفق شدیم حدود هشت هزار دستگاه خودرو از جمله شاهین، اطلس، سهند، کوییک و دیگر محصولات را تکمیل و آماده تحویل کنیم.

وی افزود: خوشبختانه یک رکورد ماندگار نیز در این مدت رقم خورد و تنها در یک روز، سه هزار دستگاه خودرو برای نخستین بار در سایپا تکمیل و آماده تحویل شد. این روند همچنان با سرعت ادامه دارد و در روزهای آینده نیز شاهد تحویل خودروهای بیشتری به مشتریان خواهیم بود.

حسینی همچنین درباره برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها مبنی بر روی آوردن سایپا و پارس خودرو به واردات، توضیح داد: وزارت صمت و نهادهای ذیربط برای سنجش بازار، هر از گاهی مجوزهایی را در اختیار خودروسازان از جمله ایران‌خودرو و سایپا قرار می‌دهند تا برخی محصولات به‌صورت محدود وارد و ارزیابی شوند. عرضه خودروهای وارداتی توسط سایپا نیز خارج از همین چارچوب نبوده است.

وی افزود: تعداد خودروهای وارداتی سایپا در مقایسه با تولیدات داخلی بسیار ناچیز است؛ به‌عنوان نمونه، در حالی که سایپا روزانه حدود یک‌هزار و پانصد دستگاه خودرو تولید می‌کند، حجم خودروهای وارداتی شاید در حد یک‌هزارم این میزان باشد و اصلاً قابل مقایسه نیست. بنابراین روند تولید و تکمیل خودروهای داخلی با قدرت ادامه دارد و به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه توسعه محصول نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.

حجم ویدیو: ۱۱.۶۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۰ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور