۳ هزار دستگاه در یک روز آماده تحویل شد

به گزارش ایلنا؛ رضا حسینی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: همانطور که چند روز پیش هم اعلام کردم، همکاران من در گروه خودروسازی سایپا با سرعت در حال تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آن‌ها به مشتریان هستند. طی پنج روز گذشته، با وجود تعطیلات تابستانی شرکت، موفق شدیم حدود هشت هزار دستگاه خودرو از جمله شاهین، اطلس، سهند، کوییک و دیگر محصولات را تکمیل و آماده تحویل کنیم.

وی افزود: خوشبختانه یک رکورد ماندگار نیز در این مدت رقم خورد و تنها در یک روز، سه هزار دستگاه خودرو برای نخستین بار در سایپا تکمیل و آماده تحویل شد. این روند همچنان با سرعت ادامه دارد و در روزهای آینده نیز شاهد تحویل خودروهای بیشتری به مشتریان خواهیم بود.

حسینی همچنین درباره برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها مبنی بر روی آوردن سایپا و پارس خودرو به واردات، توضیح داد: وزارت صمت و نهادهای ذیربط برای سنجش بازار، هر از گاهی مجوزهایی را در اختیار خودروسازان از جمله ایران‌خودرو و سایپا قرار می‌دهند تا برخی محصولات به‌صورت محدود وارد و ارزیابی شوند. عرضه خودروهای وارداتی توسط سایپا نیز خارج از همین چارچوب نبوده است.

وی افزود: تعداد خودروهای وارداتی سایپا در مقایسه با تولیدات داخلی بسیار ناچیز است؛ به‌عنوان نمونه، در حالی که سایپا روزانه حدود یک‌هزار و پانصد دستگاه خودرو تولید می‌کند، حجم خودروهای وارداتی شاید در حد یک‌هزارم این میزان باشد و اصلاً قابل مقایسه نیست. بنابراین روند تولید و تکمیل خودروهای داخلی با قدرت ادامه دارد و به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه توسعه محصول نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.

