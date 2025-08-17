رئیس بنیاد گندمکاران در گفتوگو با ایلنا:
اختلاف اعضای شورای قیمتگذاری بر سر نرخ خرید تضمینی گندم
تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم به روز سهشنبه موکول شد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به اختلاف اعضای شورای قیمتگذاری و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم به روز سهشنبه موکول شده است.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتوگو با ایلنا و در مورد جزئیات تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: نخستین جلسه کمیسیون تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در حدود دو هفته پیش تشکیل شد، ولی اختلاف نظر میان شورای قیمتگذاری و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی موجب شد که تعیین نرخ خرید گندم موکول به کمیسیون تخصصی دیگری شود.
عقبماندگی در تعیین قیمت تضمینی گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در مورد زمان جلسه کمیسیون تخصصی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: قرار است این کمیسیون در روز سهشنبه ۲۸ مردادماه برگزار شود.
هاشمی با بیان اینکه مراحل کاشت گندم در استانهای سردسیر و شمال غرب کشور از بیستم شهریور شروع میشود، افزود: اوج کاشت گندم اواخر شهریور تا اواخر مهر بوده و لازم است پیش از ورود به این بازه زمانی، قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شود.
وی ادامه داد: ما هر ساله در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم شاهد عقبماندگی هستیم، در صورتی که تا پایان تیر باید این قیمتها اعلام شود. امسال معاونت اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه برنامه زمانبندی برای تعیین قیمت گندم به اعضای شورای قیمتگذاری اعلام کردند که متاسفانه به دلایل گوناگونی ازجمله جنگ ۱۲ روزه و سایر اتفاقات، این برنامهریزی محقق نشد.
یک قدم تا نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم
عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کمیسیون تعیین قیمت گندم در دو هفته گذشته، گفت: متاسفانه شورای قیمتگذاری با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به توافق نرسید زیرا دیدگاهها متفاوت بود و تعیین قیمت گندم موکول به کمیسیون تخصصی روز سهشنبه ۲۸ مرداد شد.
هاشمی افزود: اگر در این کمیسیون بر سر قیمت تضمینی گندم توافق شود، بحث در این مورد یکشنبه یا دوشنبه آینده در صحن شورای قیمتگذاری مطرح خواهد شد تا قیمت گندم نهایی شود. وی با بیان اینکه اگر قیمت گندم نهایی شود قیمت تعداد زیادی از محصولات کشاورزی نیز قابل محاسبه خواهد بود، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تناسب و ضریبی از قیمت گندم هستند که بهراحتی میتوان آنها را بر حسب قیمت خرید تضمینی گندم محاسبه کرد.
نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم افزایش یابد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار امیدواری کرد که تا پیش از ۱۵ شهریور قیمت محصولات کشاورزی تعیین شود.
هاشمی با بیان اینکه تعیین قیمت گندم طبق ۴ شاخص انجام می شود، گفت: البته دو شاخص «قیمت محصول مشابه خارجی» و «نرخ مبادلاتی نسبت به قیمتهای سال ۹۵» قابل استفاده نیست و تنها دو شاخص «هزینه تولید به علاوه سود متعارف برای تولیدکننده» و «اعمال نرخ تورم اعلامشده از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی» دو شاخص قابل استفاده است.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف نظر جلسه گذشته بر سر آنالیز قیمت بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، هزینه تولید را بهدرستی آنالیز کنند؛ اما ازآنجا که تنها تشکلها و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند عوامل آنالیز قیمت تولید را لحظه به لحظه و مورد به مورد انجام دهند، بعید به نظر میرسد که این دو نهاد بتوانند آنالیز قیمت را انجام دهند. در نهایت اگر موضوع پیش نرود، میبایست قیمت پیشنهادی بنیاد گندم و تشکلها و وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرند.