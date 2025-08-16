خبرگزاری کار ایران
۷۳۳ میلیون دلار در بازار ارز تجاری تا ۲۲ مرداد معامله شد
طی هفته منتهی به ۲۲ مردادماه، تجار کشور با انجام معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، در مجموع ۷۳۳.۴ میلیون دلار انواع ارز را دادوستد کردند.

به گزارش ایلنا، طی هفته منتهی به ۲۲ مردادماه، تجار کشور با انجام معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، در مجموع ۷۳۳.۴ میلیون دلار انواع ارز را دادوستد کردند.

بر اساس آمار منتشر شده، طی پنج روز معاملاتی هفته گذشته، ۹۹۷ میلیون درهم، ۳۸۰ میلیون دلار، ۳۴ میلیون یورو، ۲۹۲ میلیون یوآن و ۱۶۲ میلیون روبل در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

همچنین از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مردادماه، معادل ۱۰.۹ میلیارد دلار انواع ارز توسط واردکنندگان کشور خریداری شده است.

در همین بازه زمانی، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک ارز شامل ۱۴ میلیارد درهم، ۶ میلیارد دلار، ۴۴۳ میلیون یورو، ۴.۲ میلیارد یوآن، ۱.۷ میلیارد روبل، ۷۱.۶ میلیون ین و ۶.۳ میلیون وون اعلام شد.

 

