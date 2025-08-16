توسط شریعتمداری و کاظمی به امضا رسید؛
تفاهمنامه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و وزارت آموزشوپرورش در زمینه نهضت توسعه عدالت آموزشی
در پی تأکیدات ریاستجمهوری در خصوص نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، تفاهمنامه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی میان وزیر آموزشوپرورش و مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس به امضا رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، صبح امروز این تفاهمنامه با موضوع توسعه عدالت آموزشی بهویژه برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس مناطق هدف و توسعه و تقویت مهارتآموزی و ساخت و تجهیز هنرستانها به امضای محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش رسید.
بر این اساس شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس متعهد به تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و وزارت آموزشوپرورش نیز متعهد به ارائه فهرست نقاط هدف، اخذ مجوزهای لازم برای عملیاتیشدن بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم، ارائه نقشههای اجرایی، نظارت فنی و اجرایی و تجهیز، اخذ انشعابات و تأمین معلم شد.
محدوده اجرای این تفاهمنامه، مناطق عملیاتی شرکهای تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس خواهد بود.
علیرضا کاظمی، در خصوص تفاهمنامه منعقد شده، گفت: «در تمام دنیا توسعه با آموزش و یادگیری صورت میگیرد؛ ازاینرو نظام آموزشی نقش مستقیم و مؤثری در توسعه و تحول کشور دارد. اگر از ابتدای انقلاب به آموزشوپرورش بهعنوان مسئله اول نگاه میشد امروز بسیاری از بحرانها رفع میشدند؛ زیرا آموزشوپرورش زیر ساخت توسعه هر کشور است.»
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: «دکتر پزشکیان به این موضوع باور و ایمان دارد که توجه به آموزشوپرورش بسیاری از بحرانها را رفع خواهد کرد بهگونهای که امروز راهبری نظام تعلیموتربیت را دست گرفته تا با دو رویکرد توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیتبخشی آموزشی، مسیر توسعه کشور را فراهم کند.»
کاظمی با اشاره به امضای این تفاهمنامه با شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس اشاره کرد و افزود: «این اقدام فارغ از مسائل مالی بسیار ارزشمند است و قیمتی ندارد؛ زیرا این نگاه برای جامعه امیدآفرین همراه با تحول پایدار خواهد بود.»
وی با بیان اینکه میبایست از تمامی ظرفیتها برای ارتقای مهارتآموزشی استفاده شود خطاب به محمد شریعتمداری، گفت: «تفاهمنامه امروز ذخیره آخرت شماست و یقین دارم اگر شما در شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس حضور نداشتید، هرگز این تفاهمنامه منعقد نمیشد.»
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس بعد از امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه برای جلوگیری از هدررفت منابع، مطالعات جمعیتی ضرورت هر اقدامی محسوب میشود، تصریح کرد: «تلاش ما این است که بخش عمده مسئولیت اجتماعی به موضوع توسعه عدالت در فضاهای آموزشی مناطق عملیاتی اختصاص یابد.»
محمد شریعتمداری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه به فعالیتهای مهارتی در نظام آموزشی، خاطرنشان کرد: «صنعت پتروشیمی ایران به دست دانشآموزان تربیت شده در آموزشوپرورش بنا شده و همین موضوع، ضرورت برقراری ارتباط میان آموزشوپرورش و صنعت پتروشیمی را دوچندان میکند و در این مسیر لازم است برنامههایی نظیر راهیان پیشرفت تقویت شود.»