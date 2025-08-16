به گزارش ایلنا، امروز خبری به نقل از کپلر و ورتکسا؛ مبنی بر وجود حدود ۱۲۰ میلیون بشکه نفت روی آب منتشر شد که یک منبع آگاه در وزارت نفت این خبر را تکذیب و نادرست خواند.

در این خبر ادعا شده بود که مجموع نفت ایران روی آب شامل ارسال در مسیر و ذخیره‌شده شناور به نزدیک ۱۲۰ میلیون بشکه، یعنی بالاترین سطح از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون رسیده است و خریدار ندارد.

در همین ارتباط یک منبع آگاه در وزارت نفت به خبرنگار ایلنا گفت: این امکان وجود ندارد که آماری از میزان فروش نفت و مقاصد صادراتی نفت ارائه دهیم اما به طور قطع ما نفت فروخته نشده روی آب نداریم.

او می افزاید: ما در ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۱۲۰ هزار بشکه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش صادرات داشته‌ایم . این خود دال بر این است که نفت بدون خریدار روی آب نداریم.

این گزارش حاکی است؛ وزارت نفت به منظور حفظ امنیت اموال ملی و جلوگیری از اعمال تحریم امکان ارائه رقم صدور نفت و مقاصد و بازارهای فروش را ندارد ضمن اینکه با یک حساب سرانگشتی قطعا قابل محاسبه است که شناور بودن این میزان نفت روی آب منطقی نیست. علاوه بر این ممکن است نفت بارگیری شده اما مشتریان به هر دلیلی هنوز تحویل نگرفته‌اند.

