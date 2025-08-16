یک‌‌ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران کشور پرداخت شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز افزود: امسال ۸۴ هزار و ۹۲ تن برگ سبز چای تاکنون از چایکاران گیلان و مازندران به ارزش هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان خریداری شده است.

وی بیان کرد: ۴۹ هزار تن معادل ۵۸ درصد از برگ سبز چای خریداری شده درجه یک و بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۱۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد از بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب چایکاران شمال کشور واریز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۲۱ تن هم چای خشک استحصال شده است.

جهانساز گفت: در ۴ ماه نخست امسال ۵ هزار و ۷۸۲ تن چای به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با پارسال ۵۶ درصد افزایش یافته است.

