یک‌‌ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران کشور پرداخت شد

یک‌‌ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران کشور پرداخت شد
رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون، یک هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز  افزود: امسال ۸۴ هزار و ۹۲ تن برگ سبز چای تاکنون از چایکاران گیلان و مازندران به ارزش هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان خریداری شده است.

وی بیان کرد: ۴۹ هزار تن معادل ۵۸ درصد از برگ سبز چای خریداری شده درجه یک و بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۱۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد از بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب چایکاران شمال کشور واریز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۲۱ تن هم چای خشک استحصال شده است.

جهانساز گفت: در ۴ ماه نخست امسال ۵ هزار و ۷۸۲ تن چای به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با پارسال ۵۶ درصد افزایش یافته است.

