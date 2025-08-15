خبر خوب گازی در راه است/ پایان ثروت سوزی در غرب کشور
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری اهداف گفت: فردا با فرمان رییس جمهور، پالایشگاه NGL3100 دهلران به بهره برداری میرسد.
به گزارش ایلنا، مهدی عبوری، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت اظهار داشت: پالایشگاه NGL3100 قلب تپنده پروژههای انرژی در غرب کشور فردا با فرمان رییس جمهور به بهره برداری میرسد.
وی گفت: شرکت پتروپالایش دهلران با سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری اهداف به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی با اتکا به دانش فنی و همت والای متخصصان توانمند کشورمان احداث و راهاندازی پالایشگاه گازی NGL3100 را با هدف خاموشسازی مشعلهای میادین چشمهخوش، پایدار غرب، دهلران ،دانان و سروک آذر بر عهده داشت و این ماموریت را به اجرا رساند.
عبوری با اشاره به دستاوردهای عینی راه اندازی NGL3100، ادامه داد: مجتمع NGL3100 با ظرفیت فرآورش روزانه ۲۴۰ میلیون فوت مکعب، گازهای مشعل را که میسوختند، به میعانات گازی، گاز سبک و گوگرد تبدیل میکند. در این فرایند گاز غنی همراه نفت، پس از انجام مراحل فشارافزایی، شیرینسازی، نمزدایی و استخراج NGL، محصولات ارزشمندی از جمله محصول اصلی (+C2) شامل (اتان و ال پی جی) به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز را به عنوان خوراک پتروشیمی دهلران تولید میکند. همچنین با راه اندازی NGL3100 کاندنسیت )میعانات گازی) به میزان ۸۵۰ بشکه در روز، گوگرد گرانوله به میزان ۳۴۵ تن در روز و گاز متان به میزان ۱۵۳ میلیون استاندارد فوت تولید میشود.
وی ادامه داد:از دیگر دستاوردهای راهبردی این پروژه؛ محرومیتزدایی و اشتغالزایی پایدار با ایجاد فرصت های شغلی، کاهش چشمگیر آلایندههای زیستمحیطی و بهبود کیفیت هوا و حفظ ثروت بسیار ارزشمند یعنی محیط زیست منطقه و ایجاد ارزش افزوده بالا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات هیدروکربنی محسوب میشوند.
عبوری گفت: میتوان گفت جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی از طریق جمعآوری و بهرهبرداری اقتصادی از گازهای مشعل مهمترین ماموریت اهداف از سرمایه گذاری در این پروژه بوده است. در واقع پیش از بهره برداری از این پروژه، منابع و ثروت ملی کشور میسوخت و به هدر میرفت اما با وارد شدن NGL3100 به مدار، این ثروت صرف اشتغالزایی و توسعه و آبادانی کشور خواهد شد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری اهداف افزود: خوراک این واحد از میادین غرب کشور تأمین می شود و محصول خروجی NGL3100 به نیروگاههای صبا و مجتمع پتروشیمی دهلران ارسال می شود.
به گفته عبوری مجموع سرمایهگذاری انجامشده در احداث پالایشگاه، نیروگاه تامین برق صبا دهلران، ایستگاههای تقویت فشار گاز چشمهخوش و دهلران و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط لوله خوراک و محصول بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار است.
وی تاکید کرد:این پروژه، نماد خودباوری ملی، استفاده حداکثری از توان داخلی و گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و حفاظت از محیطزیست کشور است، اما این پایان کار نیست ؛ پروژه توسعه فاز دوم میدان نفتی آذر و توسعه میدان چنگوله از دیگر برنامههای گروه سرمایه گذاری اهداف در استان ایلام و برای مردم غرب کشور است.