به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه‌ 19 مرداد 1404، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه جهت پشتیبانی مراسم اربعین حسینی، محدودیت سقف اعتباری جهت ثبت سفارش واردات 2000 دستگاه ناوگان مسافری کشور را برطرف کرد.

اکنون، ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های برون‌شهری از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است‌.

‌وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط بدون رعایت سقف اعتباری اقدام کند.

‌این محدودیت، مانع جدی جهت واردات اتوبوس برون‌شهری بود که با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت و تصویب دولت برطرف شد.

انتهای پیام/