تردد از مرزهای اربعینی از مرز ۵ میلیون نفر گذشت
براساس آخرین گزارش های منتشر شده از زمان آغاز اجرای طرح اربعین تا کنون سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۵۷ زائر ایرانی و غیرایرانی از مرزهای ششگانه اربعینی راهی عتبات عالیات شدند و دو میلیون و ۱۶ هزار و ۶۴۸ زائر نیز به کشور بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با گذشت ۱۸ روز از آغاز اجرای طرح جابهجایی اربعین حسینی ۱۴۰۴ (۴ تا ۲۱ مرداد ماه)، تردد پنج میلیون و ۲۹۱ هزار و پنج زائر از مرزهای اربعینی کشور به ثبت رسید.
براساس گزارش های منتشر شده سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۵۷ زائر ایرانی و غیرایرانی از مرزهای ششگانه اربعینی راهی عتبات عالیات شدند و دو میلیون و ۱۶ هزار و ۶۴۸ زائر در مسیر بازگشت از مرزهای اربعینی وارد کشور شده و یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۰۹ زائر هنوز بازنگشتهاند.
همچنین گفته می شود مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به ترتیب پرترددترین مرزها هستند و ۶۶۷ هزار و ۷۹۳ زائر با استفاده از ۳۱ هزار و ۶۸۱ سفر ناوگان حملونقل عمومی جادهای به سمت مرزهای اربعینی جابهجا شدند.