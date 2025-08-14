خبرگزاری کار ایران
تردد از مرزهای اربعینی از مرز ۵ میلیون نفر ‌گذشت

تردد از مرزهای اربعینی از مرز ۵ میلیون نفر ‌گذشت
براساس آخرین گزارش های منتشر شده از زمان آغاز اجرای طرح اربعین تا کنون سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۵۷ زائر ایرانی و غیرایرانی از مرزهای شش‌گانه اربعینی راهی عتبات عالیات شدند و دو میلیون و ۱۶ هزار و ۶۴۸ زائر نیز به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت راه و شهرسازی،  با گذشت ۱۸ روز از آغاز اجرای طرح جابه‌جایی اربعین حسینی ۱۴۰۴ (۴ تا ۲۱ مرداد ماه)، تردد پنج میلیون و ۲۹۱ هزار و پنج زائر از مرزهای اربعینی کشور به ثبت رسید.

براساس گزارش های منتشر شده سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۵۷ زائر ایرانی و غیرایرانی از مرزهای شش‌گانه اربعینی راهی عتبات عالیات شدند و  دو میلیون و ۱۶ هزار و ۶۴۸ زائر در مسیر بازگشت از مرزهای اربعینی وارد کشور شده و یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۰۹ زائر هنوز بازنگشته‌اند.

همچنین گفته می شود مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به ترتیب پرترددترین مرزها هستند و ۶۶۷ هزار و ۷۹۳ زائر با استفاده از ۳۱ هزار و ۶۸۱ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای به سمت مرزهای اربعینی جابه‌جا شدند.

