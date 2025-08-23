در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
مسیر سخت تجدیدپذیرها برای حل ناترازی برق
عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در ادامه دلیل ناترازی برق را مصرف نادرست و نرخ ارزان دانست و گفت: باید ۵۰ درصد ناترازی برق را با اصلاح قیمتگذاری جبران کنیم.
محمدعلی پورامیری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی حل مشکل ناترازی برق از مسیر تجدیدپذیرها و اقداماتی که تاکنون در این حوزه انجام شده، اظهار داشت: ما هنوز ریشه را درمان نکردهایم به این معنا که ابتدا باید سیاستگذاری شفافی درباره اصلاح قیمت انجام شود، یعنی مقدار یارانهای که مصرفکنندگان بابت برق دریافت کنند یک عدد منطقی باشد نه اینکه با تورم؛ یارانه برق نیز بیشتر شود و تا این حل نشود نمیتوانیم تجدیدپذیرها را نیز توسعه دهیم.
وی ادامه داد: ریشه مشکل مصرف بیش از حد به دلیل قیمتگذاری اشتباه است و برای حل این مشکل نیز با تبلیغات نمیتوان به مردم گفت که مصرف را کاهش دهند، وقتی ارزشگذاری اشتباه بوده اصلاح مصرف صورت نمیگیرد، بنابراین با این اوضاع تجدیدپذیر نیز بخشی از راه حل خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران گفت: ما غیر از برق منابع دیگر را نیز به همین شیوه مصرف کرده و دچار کمبود منابع در تمام حاملهای انرژی شدهایم، یعنی مفهوم پایداری برای حفظ منابع به صورت بلندمدت در مسیر توسعه را رعایت نکردهایم بنابراین یکی از راهحلهای گذار از این شرایط در مرحله اول قیمتگذاری و اصلاح مصرف است، برای حل محدودیت سوخت نیز قطع به یقین باید تجدیدپذیرها در دستور کار جدی قرار گیرند.
وی تاکید کرد: محدودیت منابع مالی و سوخت و نیاز به پراکندگی منابع تامین برق را میتوان از تجدیدپذیر حل کرد و به این ترتیب محدودیت را کمرنگ کنیم اما در کل چنانچه مصرف را اصلاح نکنیم اگر تجدیدپذیر هم اضافه کنیم مشکل حل نمیشود؛ بنابراین ابتدا باید مصرف را مدیریت کنیم.
پورامیری تصریح کرد: دولت اکنون ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به اندازه ۷ نیروگاه اتمی بوشهر را در دستور کار خود قرار داده اما کسری ما حدود ۲۰ تا ۲۵ گیگاوات ساعت است و باید ۳ برابر ۷ هزار مگاواتِ هدفگذاری شده نیروگاه احداث کنیم تا ناترازی را حل کنیم ولی نکته اینکه کشور با همه سیاستهایی که تا به امروز داشته و همه کارهایی که کرده میتواند به رقم هدف خود برسد؟
وی خاطرنشان کرد: ما با بسیج تمام امکانات در ۳ سال آینده تنها میتوانیم ۳ هزار مگاوات وارد مدار کنیم، تیمهای اجرایی توسعه و قراردادها را بهبود بخشیدند اقتصاد این کسب و کار را توسعه دادند اما طرح و جزئیات اجرای طرحها شفاف نیستند، ایدهها کلی است بنابراین در ۶ ماه آینده اتفاق عمدهای نمیافتد.
عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در ادامه دلیل ناترازی برق را مصرف نادرست و نرخ ارزان دانست و گفت: اولین قدم اینکه باید یک طرح چند ساله برای اصلاح قیمت برق در کشور داشته باشیم باید ۵۰ درصد ناترازی برق را با اصلاح قیمتگذاری اصلاح کنیم اما کسی حاضر نیست وارد مرحله سخت شود ما برخی اقدامات اشتباه را مانند نصب ماینر در جامعه توسعه دادیم و همچنان تبلیغ میکنیم، سالها سیاستی داشتیم که انرژی درست مصرف نشود و اکنون هم میترسیم آن را اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: باید در بازه چند ساله یک طرح جامع شفاف ارائه شود از جمله اینکه محل افزایش قیمت کجا هزینه شود، مثلا در ازای کاهش مصرف انرژی وام کمبهره برای تعویض و دوجداره کردن پنجرهها داده شود که مردم با یارانه خانهها را به لحاظ مصرف بهینه کنند، یعنی فقط قیمت را بالا نبرند بلکه اقدامات جانبی نیز برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد، نتیجه اینکه وقتی قیمت را اصلاح کنند سرمایهگذار بخش خصوصی هم راغب است که در این بخش سرمایهگذاری کند
پورامیری بیان کرد: مشکل برق در ایران این است ک یک کار درست را به روش اشتباه انجام میدهند، زیرساخت سیاستگذاری از ریل خود خارج و وزارت نیرو وارد احداث و اجرا شده؛ بدون اینکه سیاستهای غلط را اصلاح کند و این دلسردی در فضای این صنعت ایجاد میکند، در حالی که وزارت نیرو میتوانست تسهیلگر باشد وقتی توسعه بخش خصوصی محدود شده و تمرکز روی بخش دولتی است که تاکنون نیروگاهساز نبوده طبیعی است که شرایط به این شکل خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر با فرض اینکه تجربه و امکانات داشته باشد و دو برابر ظرفیت موجود نیروگاه احداث کند، نمیتواند قیمت را اصلاح کند و مصرف نابهرهور و غلط در جامعه ادامه داشته باشد و از سرمایهگذار بخش خصوصی بخواهیم وارد شود.
عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: باید تسهیلگری کنیم تا تجددپذیرها ۲۰ تا ۳۰ درصد بار ناترازی را کم کنند و درواقع ناترازی با ۳۰ درصد کاهش مصرف و ۳۰ درصد با اصلاح قیمت بالانس شود، اما این موضوع یک ساله قابل اجرا نیست زیرا ساختار تغییر نکرده است اکنون از زمان در برنامه پنجم و ششم توسعه که هر کدام بنا بود ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود عقبیم و فقط ۳ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر داریم.
وی یادآور شد: حل ناترازی انرژی با طرحهای تکنیکی و محدود سازمانی قابل حل نیست باید اجماعی با ارگانهای مختلف صورت گیرد تا بتوانیم به نتیجه برسیم.