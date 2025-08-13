خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت اربعین حسینی
وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی طی پیامی، فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا؛ در پی متن این پیام را مشاهده می فرمایید:

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ ...

اربعین، ارمغان اشک و عشق است؛ عهدی میان عاشقان و میعاد اشتیاق با مشعل هدایت آسمانی... هنگامه ای است که مشتاقان حضرتش، پرشور از شرار محبت اهل حسین (ع)، جان خویش را از جام جلال و جمال حسینی جلا می‌بخشند و دل‌ها را به دریای بی‌کران حقیقت می سپارند.

نهضت نینوا، نسیم بیداری و نور بصیرت است؛ فریادی که از فلات کربلا برخاست و بر فراز فلک تا همیشه تاریخ پیچید. کاروان کربلا، کاروان کرامت بود و پرچم‌دارش، پیشوای پایمردی و پایداری؛ او که خونش، رنگین‌کمانی از رهایی بر آسمان انسانیت کشید.

در موسم پر رمز اربعین، گام‌های خسته اما خرسند زائران، خاک راه را توتیای دیده می‌کند و دل‌های بی‌قرار، در پی حریم حسینی، حرم دل را صفا می‌بخشد. این هم‌صدایی و هم‌سویی، آیینه‌ای است از ایمان و ایثار که از مرزها می‌گذرد و به لایتناهی می‌پیوندد.

اینجانب، فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش را به عاشقان مکتب ولایت و پیروان راه روشن حقیقت، به‌ویژه همکاران ارجمند و مشتریان گران‌قدر بانک کشاورزی و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان، استمرار خدمت در سایه آموزه‌های مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار و وفاداری را مسألت دارم.

وهب متقی‌نیا

 

