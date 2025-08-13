افزایش آتشسوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز
در پی وقوع ۱۱ مورد آتشسوزی ناشی از فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز در شهرهای مختلف کشور، مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامهای رسمی، نسبت به تهدیدات ایمنی و اجتماعی این پدیده هشدار داد.
به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبیمشهدی، با اشاره به نامه دفتر معاون اول رئیسجمهور درباره حوادث اخیر آتشسوزی در اثر فعالیت غیرمجاز دستگاههای ماینر، اعلام کرد: بر اساس گزارشهای مستند، تاکنون ۱۱ مورد آتشسوزی در شهرهایی مانند قم، مشهد، تهران، یزد، یاسوج، خرمشهر، شیراز و اصفهان بر اثر استفاده از تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز ثبت شده است.
در این نامه، رجبیمشهدی خواستار آن شده است که با هماهنگی وزارت کشور و سازمان آتشنشانی، اطلاعرسانی عمومی در خصوص خطرات و عواقب این نوع استفاده از برق بهویژه در محیطهای غیرایمن، از طریق رسانههای رسمی، فضای مجازی و مطبوعات در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس تأکید توانیر، هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز حوادث مشابه و افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از بهرهبرداری ناصحیح از شبکه برق کشور است.