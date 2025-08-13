به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، با اشاره به نامه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره حوادث اخیر آتش‌سوزی در اثر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های مستند، تاکنون ۱۱ مورد آتش‌سوزی در شهرهایی مانند قم، مشهد، تهران، یزد، یاسوج، خرمشهر، شیراز و اصفهان بر اثر استفاده از تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز ثبت شده است.

در این نامه، رجبی‌مشهدی خواستار آن شده است که با هماهنگی وزارت کشور و سازمان آتش‌نشانی، اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص خطرات و عواقب این نوع استفاده از برق به‌ویژه در محیط‌های غیرایمن، از طریق رسانه‌های رسمی، فضای مجازی و مطبوعات در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس تأکید توانیر، هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز حوادث مشابه و افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از بهره‌برداری ناصحیح از شبکه برق کشور است.

