خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش آتش‌سوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز

افزایش آتش‌سوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز
کد خبر : 1673406
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع ۱۱ مورد آتش‌سوزی ناشی از فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز در شهرهای مختلف کشور، مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه‌ای رسمی، نسبت به تهدیدات ایمنی و اجتماعی این پدیده هشدار داد.

به گزارش  ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، با اشاره به نامه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درباره حوادث اخیر آتش‌سوزی در اثر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های مستند، تاکنون ۱۱ مورد آتش‌سوزی در شهرهایی مانند قم، مشهد، تهران، یزد، یاسوج، خرمشهر، شیراز و اصفهان بر اثر استفاده از تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز ثبت شده است.

در این نامه، رجبی‌مشهدی خواستار آن شده است که با هماهنگی وزارت کشور و سازمان آتش‌نشانی، اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص خطرات و عواقب این نوع استفاده از برق به‌ویژه در محیط‌های غیرایمن، از طریق رسانه‌های رسمی، فضای مجازی و مطبوعات در دستور کار قرار گیرد.

 بر اساس تأکید توانیر، هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز حوادث مشابه و افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از بهره‌برداری ناصحیح از شبکه برق کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور