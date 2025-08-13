انشعاب برق بیش از ۲۰ هزار مشترک بدمصرف شهر تهران قطع شد

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به دنبال هشدارهای داده شده مبنی بر لزوم همراهی در اجرای طرح های مدیریت بار و پرهیز از مصارف غیرضروری، از ابتدای فصل گرما، ضمن پایش مصارف برق مشترکان تهرانی برای تمامی مشترکان پرمصرف پایتخت، علاوه بر درج اخطار در قبوض الکترونیک صادره، پیامک های هشدار نیز ارسال شده است.

"مسعود عزیزی" معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با اعلام این خبر گفت: با بهره گیری از کنتورهای هوشمند و داده های لحظه ای و همچنین داده های حاصل از قرائت کنتور، پس از شناسایی مشترکان پرمصرف، پیامک هشدار برای این دسته از مشترکان ارسال و در صورت بی توجهی به اخطارهای داده شده و خودداری از کاهش مصرف برق، اشتراک آنان از راه دور با بهره گیری از قابلیت های کنتورهای هوشمند، محدود خواهد شد.

وی با یادآوری این که با توجه به شرایط جوی کشور و لزوم توزیع عادلانه انرژی و بهره مندی تمامی هموطنان از نعمت برق، همکاری همه جانبه مشترکان مورد انتظار است افزود: می توان گفت تقریبا تمامی هموطنان تهرانی با درک مناسب از شرایط فعلی، همکاری بسیار مناسبی در مدیریت مصرف برق داشته اند و این اخطارها تنها برای تعداد بسیار معدودی از مشترکان تهرانی صادر شده است.

وی ضمن قدردانی از مشترکان تهرانی یادآور شد: در مورد مشترکان پرمصرفی که اقدام به اصلاح رفتار مصرف نکنند علاوه بر محدود سازی اشتراک در صورت تداوم عدم همکاری، اقدام به قطع برق نیز خواهد شد.

