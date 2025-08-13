خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد
کد خبر : 1673258
لینک کوتاه کپی شد.

ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژمحور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مصوبات جلسه سی و سوم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. در این مصوبه آمده است: نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از سال ۱۴۰۲ و پس از آن کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادر کنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور حفظ حقوق صادر کنندگان مقرر گردید ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور