افزایش سقف برداشت از کارت سوخت شخصی در مناطق مرزی

به گزارش ایلنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نعمت‌الله نجفی درباره فرایند سوخت رسانی در ایام اربعین اظهار کرد: عمده تردد و عملیات سوخت‌رسانی در مناطق ایلام، کرمانشاه، اهواز، آبادان، کردستان و میاندواب اجرایی می‌شود؛ سوخت‌رسانی در داخل و خارج از مرزهای کشور و برای ناوگانی که در کشور عراق تردد می‌کنند، انجام می‌شود.

وی درمورد فرایند سوخت‌رسانی اربعین داخل مرزهای کشور توضیح داد: به اتوبوس‌هایی که از استان‌های مختلف کشور به منطقه اعزام می‌شوند، کارت‌ ارائه شده و در مسیر جایگاه‌های خاصی تعریف شده است؛ رانندگان این اتوبوس‌ها با نامه‌ای که در اختیار دارند به جایگاه‌ها مراجعه کرده و سوخت را با نرخی که برای سوخت اربعین در نظر گرفته شده است، دریافت می‌کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش گفت جایگاه‌های عرصه سیارنفتگاز و بنزین در مرزهای شش گانه تعبیه شده اند و رانندگان اتوبوس ها می توانند سوخت مورد نیاز را با نرخ لیتری ۳۰۰ تومن دریافت کنند.

نجفی ادامه داد: سقف برداشت از کارت‌های سوخت شخصی در مناطق مرزی مانند استان‌های ایلام، کرمانشاه و قسمتی از خوزستان برای زوار به ۵۰ لیتر افرایش یافته است تا زوار دچار مشکل نشوند. همچنین در مرزها ۱۲خودروی سوخت‌رسان سیار برای سوختگیری در مسیر در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین گاز مایع نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است، عنوان کرد: تامین سوخت مایع برای موکب‌ها مطابق روند هر ساله انجام خواهد شد، برای موکب‌هایی که خارج از مرز هستند، نیز سوخت با نرخ یارانه‌ای تحویل می‌شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه در پاسخ به این سوال که میزان مصرف سوخت در ایام اربعین چقدر افزایش خواهد یافت، توضیح داد: میزان افزایش مصرف سوخت به تعداد زوار بستگی دارد. اما تمام تلاش این است که در اوج مصرف با کمبود مواجه نشویم. بارگیری ناوگانی که به سمت جایگاه‌های مرزی حرکت می‌کنند، از انبارهای مختلف تسریع شده است. همچنین سوخت‌گیری هواپیماها به صورت روزانه رصد می‌شود. با وجود اینکه ایام اربعین با سفرهای تابستانی همزمان شده است، وضعیت سوخت‌رسانی مطلوب است و مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سال قبل ۲۰ جایگاه سیار در مناطق مرزی مستقر شد که در سال جاری، علاوه بر ۲۰ جایگاه مذکور، ۱۲ عدد سوخت‌رسان سیار هم اضافه شده است.

