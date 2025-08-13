یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
«زنجانی» از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار را تسویه کرده است!
یک مقام مسئول با رد ادعای «بابک زنجانی» مبنی بر تسویه بدهیها و پایان بدهکاری وی گفت: زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار را پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پس از آزادی و آغاز فعالیتهای اقتصادی «بابک زنجانی» با ادعای تسویه بدهی ها، وزارت نفت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین طلبکاران از زنجانی اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است. طبق گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت مطابق رای دادگاه اموال این فرد به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده اما هنوز مطالبات ما را پوشش نداده است. ما با دادستانی تهران در هماهنگی کامل هستیم و اعلام کردیم تا زمانی که تمام مطالبات شرکت نفت وصول نشود رضایت نخواهیم داد تا این لحظه هیچ تغییری در پرونده رخ نداده است و هنوز ما به دنبال وصول طلب خود هستیم.
پس از آن هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نیکلهای این فرد در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکلها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد. بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکلها ندارد، ما از بابک زنجانی خواستهایم که نیکلها را بفروشد و طلب ما را بدهد.
این نیکلها تا به امروز به فروش نرفته است بنابراین زنجانی همچنان به بانک مرکزی بدهکار است. اما پیشتر یک مقام آگاه به ایلنا گفته بود که این دارایی بابک زنجانی ارزش اقتصادی ندارد و امکان مصرف و فروش آن نیست. بنابراین ابهاماتی درباره عیار نیکلهای انبار شده در خزانه بانک مرکزی وجود دارد و این ظن مطرح میشود که از آنجایی که عیار نیکل پایین است، فروش نمیرود چراکه اساسا نیکل فلز باارزشی است و نیکل باعیار ۹۹ درصد مشتری و خریدار دارد.
با وجود این، روز گذشته در صفحه منتسب به بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای جدیدی مطرح شده و با فرض اینکه صفحه در اختیار شخص زنجانی است، وی مدعی شده که «محکومیت من در پروندهای رقم خورد که محور آن دومیلیارد یورو دارایی مسدودشده وزارت نفت بود! همان مبلغی که به دلیل تحریمها از بانک FIIB قابل انتقال نبود و مدعی بودند «وجود ندارد»، اما وجود داشت. اکنون که تسویه ارزی انجام شده است. »
علیرغم این ادعای زنجانی مبنی بر اینکه تسویه ارزی انجام شده است؛ یک مقام مسئول در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی زنجانی به بانک مرکزی و وزارت نفت، گفت: زنجانی به بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بدهکار است که تا به این لحظه تنها ۱۵ میلیون دلار را تسویه کرده است و برای مابقی بدهیها اقدامی صورت نگرفته و زنجانی همچنان به بانک مرکزی بدهکار است.
وی همچنین درباره تهاتر بدهی با نیکل اظهار داشت: نیکلهای زنجانی در قالب دوک و نخ نیکل از دو سال گذشته وارد خزانه بانک مرکزی شده است و قرار بر این بود که زنجانی این نیکلها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد اما تا کنون اقدامی برای فروش انجام نشده است. اطلاعاتی هم از ارزش و عیار دوکهای نیکل در دست نیست و اساسا بانک مرکزی مسئول ارزشگذاری نیکلها نیست.
این مقام مسئول درباره ادعای دیگر زنجانی درباره بازگشت داراییها در بانک مالزی در حالی که وکیل خودش گفته بود این پول توسط شرکت کرسنت ضبط شده (هر چند که زنگنه، وزیر سابق نفت بارها اعلام کرده بود زنجانی پولی در بانک مالزی ندارد)، گفت: این موضوع را نهاد دیگری خارج از دولت دنبال و پیگیری میکند.