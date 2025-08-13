قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ چهارشنبه ۲۲ مرداد
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۸ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۰ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۵۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۶۱۱ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۷ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۶ تومان است.