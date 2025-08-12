توافق ایران و ترکمنستان برای ساخت ۲ خط جدید ریلی

️به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نشست دوجانبه مدیرعامل راه آهن ایران و وزیر راه آهن و مدیران اجرایی راه آهن ترکمنستان در بندر ترکمنباشی در حاشیه سومین اجلاس کشورهای محصور در خشکی سازمان ملل برگزار شد.

️جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن پس از دیدار با وزیر راه آهن ترکمنستان، از توافق دو طرف برای ساخت دو خط جدید ریلی در جهت کاهش رسوب بار در مرز ریلی سرخس خبر داد و گفت: موضوع افزایش یک خط ریلی نرمال و یک خط عریض بین دو ایستگاه سرخس ایران و ترکمنستان از جمله مهمترین موضوعات مورد گفت‌وگو میان دو طرف بود.

️مدیرعامل راه آهن با تاکید بر اهمیت افزایش تعداد خطوط مبادله ای در توسعه مراودات ریلی میان دو کشور ایران و ترکمنستان گفت: راه آهن های ایران و ترکمنستان در خصوص اجرایی شدن این تصمیم مشترک به توافق رسیده اند و قرار است جلسات کارشناسی میان راه آهن های دو کشور برگزار شود.

️معاون وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب بار صادراتی در مرز سرخس هم گفت: موضوع واگن های پر در مرز سرخس نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد راه آهن ترکمنستان ۲۰۰ الی ۳۰۰ واگن ازبک را به ناوگان حمل و نقل ریلی دو کشور اضافه کنند تا از این طریق، ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار بین المللی، سرعت بازرگانی ریلی در این مسیر افزایش یابد.