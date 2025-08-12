جزئیات فروش خودروهای وارداتی سایپا اعلام شد
گروه خودروسازی سایپا بخشنامه فروش خودروهای عرضه شده در دور اخیر عرضه خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.
متن این بخشنامه به این شرح است:
با عنایت به اطلاعیه شماره ۸ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ سامانه عرضه خودروهای وارداتی، به اطلاع متقاضیان حائز شرایط منتخب خرید خودرو می رسـاند ، بر اسـاس اولویت بندی صــورت پذیرفته امکان ثبت نام و واریز وجه برای منتخبین پس از ارسـال پیامک اطلاع رسـانی و منطبق با جدول ذیل فراهم شده است: