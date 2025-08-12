خبرگزاری کار ایران
جزئیات فروش خودروهای وارداتی سایپا اعلام شد

جزئیات فروش خودروهای وارداتی سایپا اعلام شد
کد خبر : 1673009
گروه خودروسازی سایپا بخشنامه فروش خودروهای عرضه شده در دور اخیر عرضه خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، گروه خودروسازی سایپا بخشنامه فروش خودروهای عرضه شده در دور اخیر عرضه خودروهای وارداتی را اعلام کرد.

متن این بخشنامه به این شرح است:

با عنایت به اطلاعیه شماره ۸ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ سامانه عرضه خودروهای وارداتی، به اطلاع متقاضیان حائز شرایط منتخب خرید خودرو می رسـاند ، بر اسـاس اولویت بندی صــورت پذیرفته امکان ثبت نام و واریز وجه برای منتخبین پس از ارسـال پیامک اطلاع رسـانی و منطبق با جدول ذیل فراهم شده است: 

جزئیات فروش خودروهای وارداتی سایپا اعلام شد

 

