۴۰۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی بخش کشاورزی با ابزارهای نوین مالی طی سه ماه

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا با اشاره به ریل‌گذاری بانک کشاورزی برای استفاده از ابزراهای نوین تامین مالی به ویژه در زنجیره های تولید، اظهار داشت: در سال جاری تا پایان خرداد ماه برای حمایت از بخش کشاورزی و صنایع مرتبط، ۹۵ هزار میلیارد ریال در قالب فروش ابزارهای مالی تعهدی نظیر اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و ضمانتنامه پرداخت شده است؛ همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی خرید گندم نیز در قالب اوراق مالی اسلامی صورت گرفته ، ۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به زنجیره تأمین بخش کشاورزی (سنتی)، ۶ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات زنجیره تامین مبتنی بر پلتفرم و ۳۵۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب کشاورزی قراردادی پرداخت شده است.

وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، رویکرد بانک کشاورزری در گذار از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن است، چراکه راهکاری موثر در جبران کمبود نقدینگی، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک، کاهش ریسک مبادلات، تقویت زنجیره تامین، افزایش شفافیت مالی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی است.

متقی‌نیا تصریح کرد: با اتکا به ابزارهای مالی تعهدی و پلتفرم‌های دیجیتال، توانسته‌ایم ضمن کاهش هزینه‌های نقدی، قدرت پوشش‌دهی و ظرفیت تسهیلات دهی خود را در زنجیره تولید ارتقاء دهیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که تنها حدود 17 درصد از فعالان بخش کشاورزی توسط نظام بانکی تامین مالی می شوند، ابزارهای نوین تامین مالی می توانند ظرفیت جدیدی برای پوشش گسترده تر و با هزینه کمتر ایجاد کنند؛ این مسیر به ما امکان می‌دهد به‌جای تکیه صرف بر منابع نقدی، از ظرفیت محورهایی مانند اوراق، ضمانت‌نامه و کیف پول دیجیتال بهره‌مند شویم.

متقی نیا خاطرنشان کرد: در کنار این ابزارها، بانک کشاورزی استفاده از پلتفرم‌هایی مانند «پالیز» و «بازارگاه محصولات کشاورزی» را ادامه داده است؛ پلتفرم‌هایی که با هدف مدیریت مالی زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره و ارائه ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی، گام، برات، چک الکترونیکی و ضمانت‌نامه طراحی شده‌اند .

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان سخنان خود گفت: ما در بانک کشاورزی با تکیه بر تحول دیجیتال و ابزارهای نوین تامین مالی، به دنبال ساختاری هستیم که امنیت غذایی را با رشد تولید و ثبات اقتصادی همراه کند؛ با استفاده از این راهبردها و ابزارهای مالی مدرن، بانک کشاورزی نه‌تنها در مسیر تحقق «امنیت غذایی» قدم‌های بلندی برداشته، بلکه توانسته به‌طور جدی در رونق تولید، حمایت از کشاورز و ارتقا کارآیی اقتصادی زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کند.