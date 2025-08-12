به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، امروز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک، با ارتباط برخط رئیس‌جمهور و مدیران ارشد وزارت نیرو با محل پروژه‌ها، آئین افتتاح و آغاز احداث ۳۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی انجام شد.

بر اساس اعلام وزیر نیرو، این پروژه‌ها شامل ۱۲ ساختگاه در چهار استان کشور (مرکزی، بوشهر، خراسان رضوی و تهران) با ظرفیت مجموع ۳۹۵ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی بخش دولتی و خصوصی است.

در این طرح، ۹ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در استان‌های مرکزی، بوشهر و خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی سه نیروگاه دیگر با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات در بوشهر و تهران آغاز شد.

وزیر نیرو در این برنامه تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا طی یک سال آینده، ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود و علاوه بر آن، ساخت ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه بزرگ‌مقیاس و شناور نیز در دستور کار قرار دارد.

مستند به گزارش فوق، این حرکت، نه تنها گامی رو به جلو در تولید انرژی پاک است، بلکه به توسعه پایدار، کاهش آلاینده‌ها و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک خواهد کرد.