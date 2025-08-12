خبرگزاری کار ایران
۹ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

وزیر نیرو از آغاز و بهره‌برداری مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی در کشور با ارتباط بر خط رئیس جمهور خبر داد که گامی مهم در مسیر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، امروز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک، با ارتباط برخط رئیس‌جمهور و مدیران ارشد وزارت نیرو با محل پروژه‌ها، آئین افتتاح و آغاز احداث ۳۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی انجام شد.

بر اساس اعلام وزیر نیرو، این پروژه‌ها شامل ۱۲ ساختگاه در چهار استان کشور (مرکزی، بوشهر، خراسان رضوی و تهران) با ظرفیت مجموع ۳۹۵ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی بخش دولتی و خصوصی است.

در این طرح، ۹ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در استان‌های مرکزی، بوشهر و خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی سه نیروگاه دیگر با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات در بوشهر و تهران آغاز شد.

وزیر نیرو در این برنامه تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا طی یک سال آینده، ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود و علاوه بر آن، ساخت ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه بزرگ‌مقیاس و شناور نیز در دستور کار قرار دارد.

مستند به گزارش فوق، این حرکت، نه تنها گامی رو به جلو در تولید انرژی پاک است، بلکه به توسعه پایدار، کاهش آلاینده‌ها و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک خواهد کرد.

