همراهِ بانک سینا در فضای مجازی باشید

به گزارش ‌ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای تحول بانکداری دیجیتال و افزایش دسترسی مشتریان به اطلاعات بانکی، کانال‌های اطلاع‌رسانی و صفحات خود را در پلتفرم‌های ایتا، لینکدین، تلگرام و اینستاگرام فعال کرده است.

مشتریان بانک سینا می‌توانند با عضویت در این کانال‌ها از آخرین اخبار، خدمات و اطلاعیه‌های این بانک مطلع شده و به صورت مستقیم با بانک در ارتباط باشند.

گفتنی است برای عضویت در این کانال‌ها و صفحات اینستاگرام و لینکدین بانک می‌توانید از طریق شناسه‌های زیر اقدام کنید

