خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همراهِ بانک سینا در فضای مجازی باشید

همراهِ بانک سینا در فضای مجازی باشید
کد خبر : 1672498
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سینا به منظور تسهیل ارتباط با مشتریان و تسریع در اطلاع‌رسانی، کانال‌های اطلاع‌رسانی و صفحات خود را در فضای مجازی فعال کرده است.

به گزارش    ‌ایلنا  به نقل از روابط عمومی  بانک سینا، این بانک در راستای تحول بانکداری دیجیتال و افزایش دسترسی مشتریان به اطلاعات بانکی، کانال‌های اطلاع‌رسانی و صفحات خود را در پلتفرم‌های ایتا، لینکدین، تلگرام و اینستاگرام فعال کرده است.

مشتریان بانک سینا می‌توانند با عضویت در این کانال‌ها از آخرین اخبار، خدمات و اطلاعیه‌های این بانک مطلع شده و به صورت مستقیم با بانک در ارتباط باشند.

گفتنی است برای عضویت در این کانال‌ها و صفحات اینستاگرام و لینکدین بانک می‌توانید از طریق شناسه‌های زیر اقدام کنید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور