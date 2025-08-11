همراهِ بانک سینا در فضای مجازی باشید
بانک سینا به منظور تسهیل ارتباط با مشتریان و تسریع در اطلاعرسانی، کانالهای اطلاعرسانی و صفحات خود را در فضای مجازی فعال کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای تحول بانکداری دیجیتال و افزایش دسترسی مشتریان به اطلاعات بانکی، کانالهای اطلاعرسانی و صفحات خود را در پلتفرمهای ایتا، لینکدین، تلگرام و اینستاگرام فعال کرده است.
مشتریان بانک سینا میتوانند با عضویت در این کانالها از آخرین اخبار، خدمات و اطلاعیههای این بانک مطلع شده و به صورت مستقیم با بانک در ارتباط باشند.
گفتنی است برای عضویت در این کانالها و صفحات اینستاگرام و لینکدین بانک میتوانید از طریق شناسههای زیر اقدام کنید