چرا عراق ورود هواپیماهای MD ایران را ممنوع کرد؟

مهدی رمضانی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت ظرفیت فروش بلیت اربعین اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، پروازهای فوق العاده در ایام اربعین برقرار است بنابراین با انجام پروازهای فوق العاده به ظرفیت فروش بلیت اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین همانطور که اعلام شد با مذاکرات با عراقی‌ها قرار بر این شده که هواپیماهای MD در ایام اربعین به فرودگاه‌های این کشور پرواز داشته باشند و با هواپیماهای MD حدود ۱۰۰ هزار بلیت به ظرفیت اضافه شد و تمام تلاش ما افزایش ظرفیت و خدمات‌رسانی به زائران اربعینی است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: با توجه به انجام پروازهای فوق العاده مردم برای خرید بلیت اربعین می‌توانند سایت‌های مجاز اعلام شده را در ساعات مختلف از روز مورد بررسی قرار دهند البته هر چه به روز اربعین نزدیک‌تر می‌شویم، تقاضا برای پرواز رفت کمتر و برای پرواز برگشت بیشتر می‌شود.

رمضانی گفت: توصیه ما به مردم این بوده که از همان ابتدا، نسبت به خرید بلیت رفت و برگشت اقدام کنند اما به هردلیلی عده‌ای در ایام پیش رو نسبت به خرید بلیت برگشت اقدام می‌کنند بنابراین پس از ۲۳ مرداد ماه با افزایش درخواست خرید بلیت مواجه هستیم. باید توجه داشت تمام پروازهای رفت اربعین در بازه زمانی بیش از دو هفته انجام می‌شود اما همین اندازه پرواز باید در مدت زمان ۳ روز انجام شود.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت با موافقت عراق برای پروازهای MD در ایام اربعین ادامه داد: باید تاکید کنم که ممنوعیت پرواز هواپیماهای MD در فرودگاه‌های عراق هیچ ارتباطی به ایمنی پروازهای هواپیماهای MD ندارد بلکه موضوع این است که فرودگاه‌های عراق هندلینگ مورد نیاز برای این تایپ هواپیما در فرودگاه‌های خود ندارند کما اینکه سایر ایرلاین‌های خارجی هم از این تایپ هواپیما در ناوگان خود استفاده می‌کنند و این ممنوعیت پروازی برای آن‌ها هم اعمال شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با اشاره به شرایط فروش بلیت‌های اربعین گفت: خوشبختانه در این ایام هیچ گزارشی از گرانفروشی نداشتیم و تمام عرضه کنندگان بیلت اربعین متعهد به دستورالعمل‌ها بودند.

