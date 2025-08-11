افزایش ۵ درصدی تحویل گاز به نیروگاهها
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه هماکنون نیروگاهها با ظرفیت کامل گاز را تحویل میگیرند، از افزایش بیش از ۵ درصدی تحویل گاز به نیروگاهها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید توکلی درباره میانگین تحویل گاز به نیروگاهها گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۵ درصد گاز بیشتری نسبت به پارسال به نیروگاهها تحویل شده و هیچ نیروگاهی که متکی به گاز در فصل بهار و تابستان باشد با کمبود مواجه نشده است.
وی با اعلام اینکه امسال نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاهها تحویل شده است، تصریح کرد: این اقدام سبب افزایش سطح ذخایر نفتگاز نیروگاهها به نقطه قابل قبول شد و نیروگاهها هماکنون با ظرفیت کامل گاز را تحویل میگیرند.