جابجایی بیش از ۴۹۶ هزار زائر اربعین حسینی از ۲۶ فرودگاه کشور

جابجایی بیش از ۴۹۶ هزار زائر اربعین حسینی از ۲۶ فرودگاه کشور
با آغاز پروازهای ویژه اربعین حسینی از اول ماه صفر، موج سفرهای زیارتی به عتبات عالیات آغاز شد و در بازه زمانی ۴ تا ۱۸ مردادماه، بیش از ۴۹۶ هزار زائر (اعزام و پذیرش) از طریق ۲۶ فرودگاه کشور با انجام ۳ هزار و ۸۵۰ پرواز جابجا شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در این مدت مجموعاً ۳ هزار و ۸۵۰ پرواز(نشست و برخاست) انجام شد که از این تعداد، ۵۶۴ پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ۳ هزار و ۲۸۶ پرواز از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اختصاص یافت.

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در این بازه با اعزام و پذیرش ۸۲ هزار و ۵۸۶ مسافر و سایر فرودگاه‌ها با مجموع ۴۱۳ هزار و ۴۱۴ مسافر خدمت رسانی کردند.

همزمان با اجرای این عملیات گسترده، سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس وظایف ذاتی خود، برنامه‌ریزی دقیق برای بازرسی‌های میدانی و کنترل کیفی خدمات در ایام اربعین را در دستور کار قرار داده است.

این بازرسی‌ها با همکاری نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فرودگاه‌ها در حال انجام بوده و شامل نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر فروش بلیت و کیفیت خدمات فرودگاهی می‌شود تا از هرگونه تخلف یا قصور در خدمت‌رسانی به زائران جلوگیری شود.

در حوزه ایمنی پرواز، بازرسان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری نیز طی این مدت بازرسی های ایمنی(Ramp Inspection) را در فرودگاه امام خمینی(ره)، مهرآباد، اصفهان، شیراز و مشهد برای پروازهای اربعین انجام داده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشوری با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خود و با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و نهادهای نظارتی، متعهد است سفری ایمن، منظم و در شأن زائران اربعین حسینی را برای هموطنان فراهم کند.

 

