امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پتروشیمی خلیج‌فارس و بانک رفاه/ تأمین مالی طرح‌های صنایع پلیمر گچساران و پتروشیمی دهدشت در اولویت اول همکاری
در دیدار محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تفاهم‌نامه گسترش همکاری میان این دو مجموعه صنعتی و بانکی به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، در این دیدار که مدیران ارشد شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و بانک رفاه حضور داشتند، شریعتمداری با اشاره به جایگاه اقتصادی این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی کشور تصریح کرد: گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار پروژه در دست اقدام دارد که تأمین مالی این طرح‌ها، فرصت مناسبی برای مشارکت شبکه بانکی است.

اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک رفاه نیز برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس اعلام آمادگی کرد و گفت: بانک رفاه در این مرحله، برنامه تأمین مالی واحدهای پتروشیمی پلیمر گچساران و دهدشت را به‌عنوان اولویت اول، در دستور کار دارد. افزون بر این علاقمند هستیم در سایر پروژه‌های در حال تکمیل هلدینگ خلیج‌فارس نیز مشارکت داشته باشیم.

انتهای پیام/
