به گزارش ایلنا، جواد شکرخواه، مدیرعامل بانک پارسیان امروز نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز اظهار کرد: امروز نقش رسانه‌ها در ایجاد آرامش و امید در جامعه بسیار مهم است. جامعه رسانه در این ایام رسالت سنگینی بر عهده داشته و به خوبی توانستند در مدیریت افکار عمومی و روحیه مردم ایفای نقش کند.

شفافیت مالی و تسهیل در خدمات بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان با مرور عملکرد یک سال گذشته این مجموعه گفت: ما شاهد بهبود قابل توجه ساختار مالی بانک و افزایش شفافیت با ذینفعان بودیم و البته بیشتر از سودآوری، به فکر این هستیم که مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را آسان‌تر برطرف کنند. توسعه صندوق قرض‌الحسنه، رونمایی از سامانه تسهیلات مجازی پارس‌وام و ارائه خدمات آنلاین از جمله اقدامات ما بوده است.

وی افزود: آمار پرداخت ۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال گذشته در بخش‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در مناطق محروم از اقدامات مجموعه ما بوده و در مجموع بیش از ۲۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به حدود ۴۰۰ هزار نفر پرداخت کرده‌ایم که در میان بانک‌های خصوصی بی‌سابقه است.

پس از جنگ ۱۲ روزه آرامش‌ به فضای اقتصادی بازگشت

مرتضی بلوکی، نماینده خبرگزاری ایلنا، با اشاره به حمایت‌های این بانک از برخی شرکت‌های زیرمجموعه که توانسته‌اند با وجود مشکلات، به رشد و تثبیت برسند، از مدیرعامل بانک پارسیان پرسید که در سال سرمایه‌گذاری برای تولید چه برنامه‌هایی برای پشتیبانی از بنگاه‌های صنعتی، به‌ویژه در شرایط ناترازی برق و چالش‌های اقتصادی، پیش‌بینی شده است، گفت: دغدغه درستی مطرح کردید. بالاخره رژیم صهیونیستی یک حمله ناجوانمردانه انجام داد و یک جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت که با پاسخ کوبنده ایران مواجه شد. با این حال، این جنگ فضایی از ابهام و عدم اطمینان اقتصادی در جامعه ایجاد کرد که به‌طور طبیعی بر سرمایه‌گذاری، تولید و حتی خرید مردم اثر گذاشت و بسیاری از تصمیمات اقتصادی را به تعویق انداخت. در چنین شرایطی وظیفه ما، به عنوان بخشی از نظام پولی و بانکی کشور، حفظ آرامش اقتصادی و همراهی با مردم و تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: همکاران ما در سراسر شعب بانک، به هیچ عنوان سخت‌گیری غیرضروری نمی‌کنند و اولویت‌شان تسهیل امور مشتریان، تمدید تسهیلات و حمایت از بنگاه‌های تولیدی است. ما نه تنها با شرکت‌های بزرگ، بلکه با بنگاه‌های کوچک و متوسط هم با شرایطی مناسب تعامل داریم تا دچار توقف یا بحران نشوند. خوشبختانه امروز شرایط تعامل ما نسبت به گذشته بهتر شده است.

توسعه خدمات فناورانه و حذف مراجعه حضوری

مدیرعامل بانک پارسیان درباره برنامه‌های فناورانه این بانک نیز گفت: از یک سال و نیم پیش برنامه ارتقاء امنیت اطلاعات را آغاز کرده‌ایم و آثار مثبت آن در ماه‌های اخیر مشهود بوده است. محور دوم، تکمیل زنجیره خدمات آنلاین است تا حضور فیزیکی مشتریان در شعب تقریباً به صفر برسد.

وی در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های ما تا پایان سال جاری از سامانه‌ای رونمایی خواهد شد که زنجیره کامل خدمات بانکی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت آنلاین و مجازی ارائه می‌دهد.

