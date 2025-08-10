به گزارش خبرنگار ایلنا، علی علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در نشست خبری حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن پردیس با اشاره به پروژه‌های دست اقدام این مجموعه اظهار داشت: گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سراسر کشور پروژه‌های در حال اجرا دارد و در بیش از ٢.۵ تا ٣ میلیون متر مربع پروژه در حال ساخت است و در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور کارگاه‌های ساخت فعال هستند.

وی ادامه داد: برای اقشار کم درآمد هم پروژه‌های مسکن در حال ساخت است که تعدادی از آن نزدیک به مرحله تحویل است.

مدیر گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به نقشه راه تعریف شده برای تامین مالی پروژه‌ها از بازار پول، گفت: یکی از راهکارها برای تامین مالی از طریق فروش متری است که گروه سرمایه‌گذاری مسکن فرایند اخذ مجوز فروش متری را برای اولین بار در حال طی کردن است. همچنین استفاده از ابزار اوراق سلف برای پروژه ها را در دستور کار داریم ، همزمان صندوق پروژه را دنبال می کنیم.

علیزاده تاکید کرد: به عنوان بزرگترین انبوه ساز بورسی در بسیاری از پروژه‌ها از فناوری‌های نوین استفاده کردیم و برای اولین بار قالب تونلی را وارد صنعت ساختمان کرده‌ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره مذاکره با سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت ساختمان کشور و پروژه‌های ساختمانی گفت: بسته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را طراحی کردیم و اخیرا از این بسته رونمایی شد و مذاکره با سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت ساختمان کشور ادامه دارد و از آنجایی که صنعت ساختمان بهره‌وری بلندمدت دارد شرایط سیاسی کشور تاثیری در ادامه مذاکرات با خارجی‌ها نداشته است.

