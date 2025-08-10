خبرگزاری کار ایران
خدمات ارزی بانک صادرات ایران به ۷۳ هزار زائر اربعین حسینی

خدمات ارزی بانک صادرات ایران به ۷۳ هزار زائر اربعین حسینی
​۷۳ هزار زائر اربعین حسینی در ۱۵ روز گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دینار عراق از بانک صادرات ایران ارز دریافت کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شعب منتخب ارزی این بانک طی ۱۵ روز فروش ارز اربعین به راهیان عتبات عالیات در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، به بیش از ۷۳ هزار و ۱۹۰ نفر بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۲۵۰ هزار دینار عراق فروختند که ارزش ریالی آن از مرز ۷۰۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت. 

بنا بر این گزارش، بالغ بر ۹۷ درصد ثبت درخواست ارز اربعین در بانک صادرات ایران تا پایان روز ۱۸ مردادماه از طریق غیرحضوری انجام شده که تعداد آن بالغ بر ۷۰ هزار و ۶۵۴ نفر بوده است. از این تعداد ۹۳ درصد از طریق پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک (سپینو) و هفت درصد توسط پیشخوان شمس بانک انجام شده و در نهایت ارز ثبت‌نام شده از طریق شعب ارزی بانک به زئران اربعین تحویل داده شده است. 

در بخش ثبت درخواست و مراجعه حضوری به شعب بانک نیز تعداد ۲۵۳۶ نفر به میزان ۳ درصد از کل ثبت درخواست و فروش ارز اربعین انجام شده است. 

زائرین اربعین حسینی (ع) می‌توانند به منظور رفاه حال خود و جلوگیری از ازدحام در شعب بانک، با نصب اپلیکیشن «سپینو» به نشانی: https://sepino.bsi.ir​ یا مراجعه به سامانه پیشخوان «شمس» از طریق https://shams.bsi.ir به صورت غیرحضوری، نسبت به ثبت درخواست خود و افراد تحت تکفل اقدام و تنها برای دریافت ارز به شعبه انتخاب‌شده مراجعه کنند. 

فهرست 214 شعبه ارزی بانک صادرات ایران​​

 

