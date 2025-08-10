به گزارش ایلنا، پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه متقاصیان طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح خودروهای فرسوده از امروز یکشنبه فعال شد.

خودروی‌های قابل عرضه

441P- (CS55 PLUS-SKD)

421P -(CS35 PLUS-SKD)

-شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک

آغاز ثبت‌‌نام

از روز یک‌شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴

متقاضیان طرح عادی می‌توانند از روز شنبه ۱۸ مردادماه تا چهارشنبه ۲۲ مردادماه نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.

بر این اساس متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت‌نام یا پیش‌خرید تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

انتهای پیام/