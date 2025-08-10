خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌فروش محصولات سایپا آغاز شد

پیش‌فروش محصولات سایپا آغاز شد
کد خبر : 1672106
لینک کوتاه کپی شد.

پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا از امروز یکشنبه فعال شد.

به گزارش ایلنا، پیش‌فروش  محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه متقاصیان طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح خودروهای فرسوده از امروز یکشنبه فعال شد.

 خودروی‌های قابل عرضه

441P- (CS55 PLUS-SKD) 

421P -(CS35 PLUS-SKD) 

-شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک 

    آغاز ثبت‌‌نام

از روز یک‌شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴

 متقاضیان طرح عادی می‌توانند از روز شنبه ۱۸ مردادماه تا چهارشنبه ۲۲ مردادماه نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.

  بر این اساس متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت‌نام یا پیش‌خرید تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند. 

پیش‌فروش محصولات سایپا آغاز شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور