افزایش ۴ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در مراسم بازدید خبرنگاران از نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با اشاره به بهره‌برداری از طرح افزایش ظرفیت این نیروگاه گفت: با اجرای این پروژه، چهار هزار مگاوات‌ساعت به ظرفیت تولید افزوده شد و مدت زمان کارکرد نیروگاه از چهار ساعت به چهار ساعت و نیم رسید. هدف‌گذاری بعدی، افزایش این میزان به شش هزار مگاوات‌ساعت است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، صنعت برق با بسیج کامل نیروها، موفق شد بیش از چهار هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کند و رکورد ۵ درصد افزایش تولید در نیروگاه‌های حرارتی را به ثبت برساند. این در حالی است که به دلیل تداوم خشکسالی، امسال ۵۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار خارج شد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به آغاز پروژه‌های متعدد تجدیدپذیر گفت: این طرح‌ها در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا می‌کنند.

رجبی مشهدی یکی از اقدامات مهم سال جاری را مدیریت مصرف دانست و اظهار داشت: با تعریف ۳۶ بسته اجرایی و همکاری مشترکان، برای نخستین‌بار توانستیم ۳ درصد از مصرف برق کشور را کاهش دهیم و رشد تقاضا را مهار کنیم. این موفقیت در حالی به دست آمد که همزمان، میزان تأمین برق صنایع فولادی ۲۲ درصد و صنایع معدنی ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به خاموشی‌های اخیر توضیح داد: گرمای کم‌سابقه در هفته‌های اخیر موجب شد تا در برخی نقاط کشور زمان خاموشی‌ها از دو ساعت فراتر رود و به چهار ساعت برسد. با این حال، با ورود نیروگاه‌های جدید حرارتی و تجدیدپذیر به مدار، شرایط در هفته‌های آینده بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل توانیر، از مردم خواست تا همچون گذشته با مدیریت مصرف، صنعت برق را در گذر از روزهای باقی‌مانده تابستان یاری کنند.

خبر در حال تکمیل می باشد...