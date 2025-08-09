برگزاری کارگاه آموزشی بررسی جریان صحیح داوری و نقش آن در دعوای ابطال رأی داوری

به گزارش ایلنا، روز گذشته، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما میزبان نشست تخصصی و کارگاه آموزشی با محوریت «نقش و جایگاه نهاد داوری در حل‌وفصل اختلافات» بود. این رویداد که به همت موسسه حقوقی دادفران مهر پاو به‌عنوان مرکز حقوقی پردیس هاب بین‌المللی فناوری و نوآوری ایران برگزار شد، با حضور جمعی از وکلا، داوران، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه حقوقی و کسب‌وکار همراه بود.

در این همایش، دکتر مفید کلانتریان، از پیشگامان داوری در کشور و یکی از سخنرانان اصلی، با محوریت «جریان صحیح داوری و تأثیر آن در دعوای ابطال رأی داوری» سخنرانی کرد.

وی ضمن تشریح جایگاه داوری به‌عنوان راهکاری جایگزین برای فرآیندهای زمان‌بر دادگستری، تأکید کرد که استفاده از سازوکارهای داوری می‌تواند علاوه بر تسریع روند رسیدگی، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت طرفین شود.

همچنین خانم دکتر نگار عقیقی، مدیرعامل موسسه و دکتر قاسمی، رئیس پردیس هاب بین‌المللی فناوری و نوآوری ایران، در سخنان خود بر ضرورت توسعه نهادهای داوری تخصصی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، تأکید کردند. سخنرانان این حوزه را نیازمند زیرساخت‌های حقوقی پیشرفته دانستند که بتواند از نوآوری‌ها و قراردادهای پیچیده فناورانه به‌طور حرفه‌ای و منصفانه حمایت کند.

نهاد بین‌المللی داوری فناور و دانش‌بنیان چیست؟

«نهاد بین‌المللی داوری فناور و دانش‌بنیان» یک مرجع تخصصی و بی‌طرف برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادها، پروژه‌ها و همکاری‌های فناورانه و دانش‌بنیان در سطح ملی و بین‌المللی است. این نهاد با بهره‌گیری از ترکیب دانش حقوقی، تجربه داوران برجسته و آشنایی با پیچیدگی‌های فنی و تجاری صنایع نوآور، امکان ارائه راهکارهایی سریع، شفاف و کم‌هزینه را فراهم می‌کند.

ویژگی منحصربه‌فرد این نهاد، طراحی رویه‌های داوری متناسب با واقعیت‌های کسب‌وکارهای فناور است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ بی‌طرفی، سرعت و دقت تصمیم‌گیری، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تضمین شود.

