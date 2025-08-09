سبزپوشی دوباره «خساپا» در بورس با رشد نزدیک به ۳ درصد؛
قامت سبز "خساپا" با رشدی ۳ درصدی طی مسیر کرد
سهام سایپا امروز با افزایش ارزش همراه شد و معاملات را سبز به پایان رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایپانیوز؛ نماد معاملاتی شرکت سایپا (خساپا) امروز با رشد ۲.۹۶ درصدی همراه شد و در جمع پُراستقبالترین نمادهای گروه خودرویی قرار گرفت. این سبزپوشی در ادامه روند مثبت ماههای اخیر رقم خورده است.
بر اساس آمار منتشرشده در سامانه کدال، «خساپا» طی ۹ ماه گذشته بازدهی بیش از ۳۹.۵۳ درصدی را ثبت کرده و در یک سال گذشته نیز رشد ۴۴.۲ درصدی را تجربه کرده است. پیشبینی میشود این روند مثبت، با توجه به شرایط فعلی بازار، همچنان ادامه پیدا کند.