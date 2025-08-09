تهران تا پایان شهریور آب دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدتقی حسین زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آبفای منطقه ۵ بخشی از تهران را آبرسانی می کند، اظهار داشت: ما در حوزه اصلاح و توسعه شبکه و احداث مخازن اضطراری، خطوط لوله و حفر چاه فعال بوده و تلاش می کنیم بخشی از تامین آب و جلوگیری از هدررفت را در دستور کار قرار دهیم.

وی اطلاع رسانی در راستای کاهش هدررفت را از جمله سیاست ها برای مدیریت مصرف آب تهران برشمرد و افزود: علاوه بر این، ما با اعمال کاهش فشار سعی کردیم تاحدی بتوانیم مصرف را مدیریت و کاهش دهیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران گفت: اکنون مشترکین متوجه هستند که منابع آبی محدود است و امسال از محدودیت هم گذشته و می توان گفت آب نداریم. بنابراین باید به مردم آگاهی بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: از مصرف آب گریزی نیست اما واقع امر اینکه در تنش جدی هستیم و نیازمند همکاری مردم هستیم تا آب مورد نیاز و به میزان کافی در دسترس همه باشد.

حسین زاده با تاکید بر لزوم کاهش مصرف از سوی شهروندان تصریح کرد: یکی از راهکارهای کاهش مصرف استفاده از لوازم کاهنده است که شهروندان می توانند مراجعه و درخواست کرده و هزینه آن را نیز طی یک سال از طریق قبوض آب بپردازند.

وی تاثیر استفاده از لوازم کاهنده را کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی آب عنوان و تاکید کرد: یکی از محاسن استفاده از این لوازم کاهش هزینه آب مشترکین و حسن دیگر کاهش مصرف آب در شرایط بی آبی کنونی است ضمن اینکه باعث می شود آب به دیگر هموطنان نیز برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران یادآور شد: با کاهش حجم مصرف آب برای شست و شو و مصارف پخت و پز و اقدامات این چنینی ۲۰ درصد مصرف کاهش یافته و به کاهش هزینه‌های سبد خانوار نیز کمک خواهد شد ضمن اینکه کمک می‌شود که هموطنان تشنه نمانند.

وی به کاهش ۸ درصدی مصرف از سوی شهروندان منطقه ۵ آبفای تهران اشاره و اظهار داشت: اگرچه امیداوریم که بارش داشته باشیم اما فعلا سناریوی ما این است که از هموطنان می خواهیم در مصرف آب مراعات کنند و از سوی دیگر مجبور شدیم فشار را کاهش دهیم.

حسین زاده با بیان اینکه میزان آب موجود در تهران فقط تا پایان شهریور کفاف می دهد، گفت: برای بعد از شهریور یکی از سناریوها تداوم مدیریت مصرف و همچنین یاری مشترکین است. علاوه بر آن خط انتقال طالقان ۵ متر مکعب بر ثانیه آب را وارد مدار خواهد کرد که البته این پروژه اواخر شهریور وارد فاز بهره برداری خواهد شد.

وی احداث آبگیر برای جمع آوری آبی که از سد لار فرار می کند را دیگر پروژه ها ذکر کرد و افزود: با این پروژه نیز نبود آب را به جای شهریور به مهر شیب می دهیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران بیان داشت: در حال حاضر، هیچ آبی برای آبیاری فضای سبز به شهرداری نمی دهیم اما آب آشامیدنی و بهداشت فضای سبز و پارک‌ها را تامین می کنیم.

