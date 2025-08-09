ایران خودرو در روز خبرنگار؛
نمایش توانمندیها و چالشهای صنعت خودرو (ویدیو + تصاویر)
شرکت ایران خودرو به مناسبت روز خبرنگار، اصحاب رسانه را به بازدید از خط تولید این مجموعه دعوت کرد تا علاوه بر نمایش توانمندیهای داخلی تولید خودرو، آنها را با چالشهای پیش روی این صنعت از نزدیک آشنا کند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت روز خبرنگار، شرکت "ایران خودرو" اقدام به برگزاری بازدیدی از خط تولید خود کرد تا اصحاب رسانه از نزدیک با روند تولید، چالشها و دستاوردهای این صنعت کلیدی کشور آشنا شوند. در شرایطی که تحریمهای ظالمانه دهه اخیر فشارهای زیادی بر صنعت خودروسازی وارد کرده است، ایران خودرو با اتکاء به توان داخلی، توانسته است تا حد زیادی خلاءها را پر کرده و سطح کیفی محصولات را بهبود دهد. وعدههای مدیرعامل این شرکت برای ارتقاء کیفیت و توسعه محصولات نویدبخش آیندهای روشنتر است.
خط تولید رباتیک و هوشمند؛ افزایش کیفیت و کاهش خطا
یکی از نکات برجستهای که در این بازدید به چشم میخورد، سیستم رباتیک و تقریباً تمام هوشمند خط تولید ایران خودرو بود که با دخالت حداقلی نیروی انسانی، خطا در تولید را به حداقل رسانده است و سرعت و کیفیت ساخت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این فناوری پیشرفته نقش کلیدی در ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولیدی داشته و نشاندهنده گامهای بلند " ایران خودرو" در مسیر صنعتیسازی مدرن است.
چالش تحریمها و تکیه بر توان داخلی
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در این روز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که تحریمهای ظالمانه خصوصاً در ده سال اخیر باعث ایجاد چالشهای سنگین در تأمین قطعات و مواد اولیه شده است.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر تیمهای فنی و مهندسی داخلی، گفت: شرکت ایران خودرو با تکیه بر توانمندیهای داخلی، تا حد زیادی توانسته است خلاءهای ناشی از تحریمها را پر کند و امروز با افزایش چشمگیر کیفیت محصولات روبرو هستیم.
روند طولانی توسعه محصولات جدید
مدیرعامل ایران خودرو به فرایند طولانی توسعه محصولات جدید اشاره کرد و افزود: در دنیا تولید یک محصول جدید معمولاً نزدیک به ۲۴ ماه زمان میبرد؛ از طراحی اولیه تا قالبسازی و تولید انبوه. ما در شرایطی هستیم که هنوز بسیاری از پروژههای توسعهای را آغاز نکردهایم اما با این وجود، طی شش ماه گذشته متهم به کاهش تولید و کمکاری شدهایم.
وی ادامه داد: کیفیت محصولات برای ما اولویت است و قصد داریم ظرف شش ماه آینده بهبود قابلتوجهی در این زمینه داشته باشیم. همچنین بیشترین برنامههای توسعه محصول ما در سال جاری اجرایی میشود و تا پایان سال اولین خودروهای جدید با مصرف سوخت کمتر و فناوریهای نوین به بازار عرضه خواهد شد.
برنامههای ایران خودرو برای ارتقاء محصولات قدیمی
پیرمحمدی به برنامههای این شرکت برای بهروزرسانی محصولات قدیمی اشاره کرد و گفت: خودروی "سورن" یکی از اولین محصولات باز طراحی شده این شرکت خواهد بود که ظرف سه تا چهار سال آینده با ظاهری جدید و فناوریهای بهروز، جایگزین نمونههای قدیمی خواهد شد. همچنین نسل جدید خودروها با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر وارد چرخه تولید خواهند شد تا به کاهش ناترازی سوخت کمک کنیم.
قیمتگذاری و تأثیر نرخ ارز بر تولید
مدیرعامل ایران خودرو درباره چالش قیمتگذاری و تأثیر نوسانات نرخ ارز توضیح داد: آخرین قیمتهایی که دریافت کردهایم مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و مصوبه شورای رقابت تعیین شده بود. اما تنها دو هفته پس از آن، نرخ ارز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت و نهادههای تولید نیز به تناسب افزایش چشمگیری داشتند و ما به صورت مکرر با سازمان حمایت مکاتبه کردیم تا این موضوعات در قیمت خودروها اعمال شود.
پاسخ به اتهامات کاهش تولید
پیرمحمدی در پاسخ به برخی اتهامات مبنی بر کاهش تولید، توضیح داد: اگر شرایط امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم، با وجود تعطیلیهای متعدد و شرایط ویژه، ۴۵۰۰ دستگاه خودرو بیشتر تولید شد و حتی در روزهای جنگ و ناآرامی، ایران خودرو به فعالیت خود ادامه داد و نزدیک ۱۹ هزار دستگاه خودرو در دو هفته تحویل مشتریان داده شده است.
چالشهای تامین قطعات و خدمات پس از فروش
در ادامه این بازدید، نماینده ایلنا از پیرمحمدی پرسید با توجه به از رده خارج شدن برخی خودروهای قدیمی تأمین قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی چگونه مدیریت میشود؟
مدیرعامل ایران خودرو پاسخ داد: ما به صورت ویژه به بحث تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش اهمیت میدهیم و تمامی تلاش خود را برای حفظ کیفیت خدمات و رضایت مشتریان به کار گرفتهایم. حتی خودروهای قدیمی نیز از این خدمات برخوردارند و سعی میکنیم خللی در این زمینه ایجاد نشود.
فرصتی برای نمایش توانمندیها
بر اساس این گزارش، بازدید روز خبرنگار از شرکت ایران خودرو فرصتی بود برای مشاهده نزدیک دستاوردها و چالشهای بزرگترین خودروساز کشور.
مدیرعامل ایران خودرو با صداقت و شفافیت به معضلات این کارخانه پرداخت و وعده داد که با استمرار تلاشها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، کیفیت و تنوع محصولات به شکل قابل توجهی ارتقاء خواهد یافت.