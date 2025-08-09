با حضور مدیران ارشد بانک و شرکتهای زیرمجموعه ارائه شد؛
تشریح خدمات فناورانه بانک صادرات ایران به صنعت پخش
ظرفیتها، خدمات و محصولات بانک صادرات ایران و شرکتهای تابعه در دومین روز از برپایی هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی صنعت پخش ایران در یک پنل تخصصی با حضور مدیران ارشد بانک و مسئولان و نمایندگان شرکتهای ابزاری بانک برای فعالان این صنعت تشریح شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این نشست تخصصی که با استقبال فعالان صنعت پخش همراه بود، علاوه بر رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی، مدیران شرکتهای زیرمجموعه بانک از جمله شرکتهای تأمین سرمایه سپهر، کارگزاری بانک صادرات ایران، واسپاری سپهر، بیمه سرمد، هلدینگ صاد، پرداخت الکترونیک سپهر، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، فناوری و راهحلهای هوشمند سپهر و پیشگامان فناوریهای نوین صاد به ارائه توانمندیهای خود برای توسعه همکاری و ارائه آخرین دستاوردهای بانکداری غیرحضوری در حل مشکلات و دغدغههای صنعت پخش کشور پرداختند.
فریدون صالحیان رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی در این نشست با اشاره به سهم 9 درصدی صنعت پخش در اقتصاد کشور، بزرگی و اهمیت آن را خاطرنشان کرد و افزود: بانک صادرات ایران با 73 سال سابقه، اثرگذاری در اقتصاد و گستردگی خدمات، نقش ارزندهای در صنعت پخش دارد و تعامل و مراوده بانکی و مالی بیش از 80 درصد شرکتهای بزرگ این صنعت از دهههای گذشته تاکنون با بانک صادرات ایران مؤید همین مطلب است.
او افزود: مشتریان و فعالان صنعت پخش کشور همواره مورد توجه بانک بوده و کمک به رفع مشکلات و دغدغههای آنها نیز در سالهای اخیر با ارائه محصولات نوین و راهبردی بانک بیش از گذشته، مورد توجه بوده است.
صالحیان با اشاره به محصول راهبردی «چکنو» بانک صادرات ایران به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی، گفت: امروزه بخش لجستیک و تأمین مالی زیرساختها از مهمترین دغدغههای صنعت پخش است و چکنو ظرفیت بسیار مناسبی برای پاسخگویی به مشکلات این صنعت دارد.
وی گفت: چکنو به دلیل فراهم آوردن بستر مناسب و امن برای جابجایی نامحدود مبلغ چک در هر ساعت از شبانهروز، راهحل مناسبی برای حل مشکلات نقل و انتقال پول و هزینه حمل و نقل کالا در شرایط مختلف از جمله عدم دسترسی به شعب در ساعات تعطیلی و سریعتر از ابزار چک کاغذی است و در این زمینه استقبال بخش زیادی از فعلان اقتصادی از این ابزار پیشرو، نشان از تداوم اعتماد مشتریان به بانک صادرات ایران است.
رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی با بیان اینکه تاکنون بیش از 8.5 میلیون برگ چکنو توسط بانک صادرات ایران برای مشتریان صادر شده از پیشتازی این ابزار مهم پولی برای حل بسیاری از دغدغهها و مشکلات صنعت پخش و حتی حل مشکل هزینه حمل بار برای رانندگان خودمالک، در ساعات تعطیلی شعب و ارقام بالاتر ازسقف مجاز ابزارهای متداول بانکداری الکترونیک، خبر داد و گفت: چکنو بانک صادرات ایران به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی همچنان پیشرو و مورد اعتماد است.
در این نشست همچنین رضا غلامعلیپور، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر به بیان گزارشی از توانمندی و قابلیتهای این شرکت در مجموعه بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکتهای صنعت پخش پرداخت و گفت: صنعت پخش از جایگاه و اهمیت فراوانی در زندگی روزمره شهروندان برخوردار است و به این اهمیت در دو حوزه پخش مواد غذایی و دارویی به مراتب بیشتر است. اما مهمترین چالشهای این صنعت در مقایسه با سایر صنایع، تأمین مالی خرید داراییهای ثابت از جمله ناوگان حمل و نقل، ساختمان، انبار و خرید سامانههای انبارداری و حسابداری و سامانههای برنامهریزی است.
وی افزود: بهبود و بهسازی داراییهای ثابت یا بعضاً جایگزینی داراییها ممکن است نیاز به تامین منابع داشته که بخشی از آن از طریق بازار پول قابل تهیه است اما برای بخش عمده آنها که دوره بازگشت بیشتری هست، نیاز به تعریف ابزارهای تأمین مالی دیگری از جمله انتشار اوراق است که توسط تأمین سرمایه سپهر بانک صادرات ایران قابل ارائه است.
غلامعلیپور از انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق برای صنایع مختلف در تأمین سرمایه سپهر در شش ماه گذشته خبر داد و برای استفاده از ظرفیتهای صندوق این شرکت برای کمک به شرکتهای صنعت پخش اعلام آمادگی کرد.
محمد رحمانی، مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران نیز در این نشست به استفاده از ظرفیت تجمیع منابع خرد و کراند فاندینگ برای توسعه کسب و کارهای نوین اشاره کرد و گفت: بر اساس پلتفرمهای آنلاینی که تحت نظر نهادهای ناظر در بازار سرمایه هستند منابع خرد از سرمایهگذاران جمع میشود و این منابع به صورت سرمایهگذاری در طرحهایی که روی این پلتفرمها ارائه شده تجهیز میشود و در کارگزاری بانک صادرات ایران علاوه بر ارائه خدمات عمومی بازار سرمایه و معاملات سهام از این ظرفیتها نیز میتوان برای تأمین مالی کوتاهمدت در صنعت پخش استفاده کرد و کارگزاری بانک صادرات ایران برای ارائه این خدمات آمادگی کامل دارد.
وی ارائه خدمات ویژه زنجیرهای بین شبکه پخش و بورس کالا یا بورس انرژی را از دیگر امکانات این کارگزاری برای صنعت پخش عنوان کرد.
اسماعیل کریمیان، مدیرعامل واسپاری سپهر نیز در این نشست با تشریح وضعیت صنعت پخش در اقتصاد کشور گفت: از ۳۰۰ شرکت فعال در صنعت واسپاری، تنها ۳۶ شرکت مجوز به فعالیت از بانک مرکزی دارند که سرآمد آنها شرکت واسپاری سپهر صادرات است. با حمایتهای بانک صادرات ایران و پشتیبانیهایی که انجام میدهد و ظرفیتهایی که دارد، شرکت واسپاری صادرات به جرات در تمامی بخشهای اقتصادی حوزههای بازرگانی توزیعی صنعت معدن کشاورزی فعال است و در صنعت پخش و ناوگان حمل و نقل نیز از خودروهای سبک تا خودروهای سنگین مشمول خدمات این شرکت هستند.
حسن پورکاظمی، قائممقام بیمه سرمد نیز در این پنل گفت: بانک صادرات ایران با قدمت ۷۲ ساله یکی از ارکان اقتصادی کشور است که در تکمیل زنجیره تامین مالی خود، محصولات بیمه را نیز در مجموعه شرکت بیمه سرمد گنجانده و این شرکت طی ۱۱ سال قدمت تمامی خدمات عمومی صنعت بیمه را ارائه کرده و در این شرکت این توانایی وجود دارد تا در شعب سراسر کشور خدمات قابل توجهی به فعالان صنعت حمل و نقل داشته باشد.
وی افزایش سرمایه و سوددهی و رتبه قابل قبول توانگری مالی این شرکت در صنعت را نقطه قوت این شرکت در کنار حمایت بانک صادرات ایران برای خدمت به صنعت پخش عنوان کرد.
امیر وصالی، سرپرست کسب و کار هلدینگ صاد نیز اداره شدن سنتی و سیستمهای اطلاعاتی جزیرهای و قدیمی و عدم امکان پایش لحظهای ناوگان و همچنین سیستمهای مالی و پرداخت در این صنعت را مشکل اصلی آن عنوان کرد و گفت: حضور فناوری و دیجیتال شدن فرآیندها مطمئناً میتواند گامهای مناسبی را رقم بزند. از سیستمهای سفارشگیری آنلاین گرفته تا ردیابی لحظهای ناوگانها و تحلیل دادههای فروش و روشهای نوین تعاملات مالی و پرداخت، فرصتی برای شرکتهای زیر مجموعه بانک صادرات ایران است که بتوانند این فضا را بهبود ببخشند.
وی توسعه روشهای پرداخت هوشمند و ارائه سرویسهای مدیریت امنیت اطلاعات و سیاست زیرساختهای مورد نیاز توام با لایههای مختلف امنیتی را از مهمترین راهکارهای این هلدینگ برای صنعت پخش پشنهاد کرد.
احمد پیشگاهزاده، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز با بیان اینکه این شرکت هم به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ صاد با افتخار خدمات متنوعی را در قالب شبکه شاپرک در سطح کشور به کسب و کارهای مختلف ارائه میکند، گفت: شرکتهای psp به همه دارندگان حسابهای بانکی، خدمات حوزه پرداخت ارائه میکنند. در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر علاوه بر ارائه خدمات دستگاههای پایانه فروش، امکان ارائه خدمات پرداخت اینترنتی و IPG وجود دارد و این خدمت در غیاب اسکناس و مسکوک که متاسفانه حجم آن در کشور به زیر یک درصد رسیده، میتواند کمک فراوانی به صنعت پخش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه صنعت پخش در سال ۱۴۰۳ تقریبا گردش مالی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده، افزود: صنعت پخش، حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و هم در بخش دارویی و غذایی دامنه وسیعی دارد و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 300 هزار نفری، سهمی مهم در اقتصاد کشور دارد که سهم ارزشمندی است و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با 6 درصد سهم از بازار، شرایط مناسبتری برای خدمت به BNPL ها و لندتکها را نیز به این صنعت دارد.
محمدحسین فروتی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی نیز با ارائه گزارشی از سابقه 30 ساله این شرکت گفت: شرکت خوارزمی در 31 استان کشور و حتی در قشم خدمات زیرساخت و آی تی ارائه میکند و برای خدمت و کمک به صنعت پخش نیز آمادگی کامل دارد.
وی افزود: امروز فناوری اطلاعات یک انتخاب نیست بلکه یک الزام هست و صنعت پخش برای پیشرو بودن و تحولآفرین بودن، نیازمند حضور در بخشهای فناورانه است و این امکان برای ما مهیاست و ما میتوانیم این امکانات را در اختیار شما قرار دهیم.
رعیتنیا، مدیرعامل شرکت فناوری و راهحلهای هوشمند سپهر نیز در این نشست گفت: این شرکت با هدف ارائه خدمات نرمافزاری و بانکی به مشتریان نهایی بانک ایجاد شد. این شرکت نرمافزار سپینو را توسعه داد و امروز با بیش از دو میلیون کاربر و بازار مشتریان بانک صادرات ایران، میتوان به حداقل 50 میلیون مشتری این بانک با این نرمافزار خدمت ارائه کرد.
وی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی با عنوان ست را از دیگر خدمات توسعهیافته این شرکت عنوان کرد که داراییهای دیجیتال به عنوان ضامن وام به وثیقه گذارده میشوند. سامانه سپهریار هم محصول دیگر این شرکت است که میتوان نرم افزارهای مالی و نرمافزار مدیریت چک را به آن متصل کرد که در نوع خودش از زمره اولینهای این فناوری است.
محسن نیکنفس، معاون شرکت پیشگامان فناوریهای نوین مهمترین محصول ویژه برای صنعت پخش را خدمات BNPL و براتکارت الکترونیک عنوان و برای ارائه خدمات نوین فناورانه به صنعت پخش اعلام آمادگی کرد.