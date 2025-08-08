خبرگزاری کار ایران
سانحه در قطار مسافری تهران- کرمان

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام وقوع سانحه در قطار مسافری تهران- کرمان خبر داد که مسافران این قطار سلامت هستند.

به گزارش ایلنا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: چند واگن قطار مسافری تهران‌کرمان در محدوده ایستگاه «سیریز» استان کرمان از خط خارج شد، با وجود این سانحه تمام مسافران در سلامت کامل هستند. همچنین با حضور بموقع عوامل فنی راه‌آهن و نیروهای امدادی، همه مسافران به سلامت از قطار خارج شدند و برای ادامه سفر، اتوبوس‌های جایگزین پیش‌بینی و مسافران در حال انتقال به مقصد کرمان هستند.

کارشناسان فنی راه آهن نیز بلافاصله به محل اعزام و بررسی علل وقوع سانحه آغاز شده است.

نتایج این بررسی‌ها پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

