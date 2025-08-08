هزینه ساخت هر واحد نهضت ملی در خراسان رضوی؛ ۱.۲ میلیارد تومان
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: هزینه ساخت هر واحد نهضت ملی در استان بهطور میانگین ۱.۱ تا ۱.۲ میلیارد تومان است که با تسهیلات ۵۵۰ میلیون و آورده متقاضی ساخته میشود.
به گزارش ایلنا ، وحید دایی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در جریان بازدید میدانی از پروژههای در دست اجرای نهضت ملی مسکن در شهرک مهرگان مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه مسکن و نهضت ملی مسکن یک ابرپروژه بسیار مهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که دهکهای مختلف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به آن هستند.
وی افزود: یکی از سایتهای نهضت ملی مسکن در سطح استان خراسان رضوی، «شهرک مهرگان» واقع در حریم شهر مشهد مقدس است که هماکنون در حال اجرای گسترده آن هستیم. این مجموعه، در قالب ۳ فاز طراحی شده که مساحت آن در مجموع به حدود ۱۷۰ هکتار بالغ میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده در این سایت، تصریح کرد: در مجموعه شهرک مهرگان، تعداد دو هزار ۴۴۰ واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن طراحی شده که اجرای آنها در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی متوسط ۶۵ درصد در حال انجام است.
وی افزود: نکته قابل توجه در خصوص این پروژه آن است که با توجه به تأکیدات مکرر وزارت راه و شهرسازی، صرفاً به احداث واحدهای مسکونی اکتفا نشده، بلکه مجموعهای از خدمات پشتیبان و عمومی نیز همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
دایی ادامه داد: در مجاورت واحدهای مسکونی، اراضی برای احداث فضای سبز شهری اختصاص یافته است که یکی از آنها هماکنون با همکاری شهرداری در حال تبدیل به پارک محلی است. همچنین یک مجموعه ورزشی شامل سوله و فضاهای ورزشی نیز برای استفاده عمومی پیشبینی شده که عملیات اجرایی آن در جریان است.
وی اظهار کرد: در راستای تکمیل خدمات زیستپذیری، ۳ باب مدرسه و یک باب مسجد نیز در این مجموعه احداث خواهد شد تا سکونت در این شهرک با استانداردهای جامع شهرسازی همراه باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به آمادهسازیهای همزمان با اجرای پروژه بیان کرد: معابر اصلی در حال آسفالتریزی هستند و در برخی محورها، عملیات آسفالت به اتمام رسیده است. هدف ما، تحویل واحدهایی است که از حیث زیرساختهای شهری، آماده سکونت باشند.
وی گفت: پروژه در قالب سه فاز اجرا میشود که در فاز دوم، تعداد ۴۲۰ واحد در حال ساخت است. مجموع واحدهای در دست احداث در فاز ۲ و ۳ شهرک مهرگان بالغ بر ۲ هزار ۴۶۶ واحد برآورد میشود.
دایی با اشاره به بهکارگیری فناوریهای نوین ساختوساز در این پروژه اظهار کرد: با توجه به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بهرهگیری از فناوریهای نوین و صنعتیسازی، دو پروژه بهصورت پایلوت در سایت مهرگان مشهد با استفاده از فناوریهایی نظیر قالب تونلی و طرحهای موسوم به «LSF (سازههای فولادی) » در حال اجرا است که تعداد واحدهای احداثی با این روش بالغ بر ۲۶۰ واحد است.
وی افزود: در طراحی این مجموعه تلاش شده است تا از بلندمرتبهسازی اجتناب شود و عمده واحدها بهصورت دو طبقه و با ارتفاع میانی طراحی شدهاند. الگوی پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی در خصوص پارکینگ در حیاط نیز در این پروژه اجرایی شده است. متراژ زیربنای هر واحد بهطور متوسط ۱۰۵ مترمربع است.
دایی در خصوص هزینههای احداث این واحدها گفت: قیمت تمامشده هر واحد در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که آورده متقاضیان رقمی در حدود ۵۵۰ میلیون تومان را شامل میشود. در صورت تخصیص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، این مبلغ از آورده متقاضیان قابل کاهش خواهد بود.
به گفته وی؛ قراردادهای مربوط به این پروژه با متقاضیان منعقد شده و مراحل اجرایی پرداخت تسهیلات نیز در حال انجام است، همچنین تخصیص زمین در این استان به صورت رایگان به متقاضیان تخصیص مییابد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تکمیل خدمات زیربنایی تأکید کرد: هماکنون انشعابات برق، روشنایی معابر، شبکه آب، و نصب علمکهای گاز در این سایت انجام شده است و واحدها پس از تکمیل کامل خدمات زیربنایی تحویل خواهند شد.
وی گفت: بر اساس آمار موجود، در سطح استان خراسان رضوی، تعداد ثبتنامکنندگان در طرح نهضت ملی مسکن بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر بوده که از این میان ۱۴۶ هزار نفر واجد شرایط قانونی ۴ شرط تشخیص داده شدهاند. تعداد متقاضیان مؤثری که نسبت به واریز وجه اقدام کردهاند، ۴۳ هزار نفر بوده و از این تعداد، قریب به ۱۰ هزار نفر متعلق به دهکهای حمایتی هستند. در حال حاضر، تعداد کل متقاضیان مؤثر به ۵۳ هزار نفر رسیده است.
دایی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص احداث مسکن محرومین، تأمین زمین برای احداث حدود هزار و ۳۰۰ واحد نیز در سطح استان انجام شده است. در اکثر شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود داشته، این اقدام بهطور کامل محقق شده است.
وی افزود: در برخی شهرها، مانند نیشابور بهدلیل زراعی بودن اراضی یا ملاحظات میراث فرهنگی، تأمین زمین با تأخیر مواجه شده که در حال پیگیری برای حل مشکلات آن هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: سیاست ما این است که از تحویل واحدهای فاقد استاندارد خودداری شود. بر این اساس، تحویل واحدها منوط به تکمیل خدمات روبنایی و زیرساختی خواهد بود. مطابق برنامهریزی صورتگرفته، ۵۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال جاری در دو بازه زمانی هفته دولت و دهه فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی اظهار کرد: شهرداری در انتهای این سایت، پایانه حملونقل ایجاد کرده و اتوبوسهای حملونقل عمومی بهصورت منظم همانند داخل شهر مشهد در حال سرویسدهی هستند. همچنین شهرداری خواستار توسعه این پایانه است که همکاریهای لازم در حال انجام است.
دایی در خصوص موقعیت جغرافیایی سایت مهرگان گفت: فاصله این شهرک تا مشهد حدود ۲.۹ دهم کیلومتر است. وزارت راه و شهرسازی با مشارکت شهرداری، یک پل را بهمنظور تسهیل ترافیک توسعه داده و با تأمین منابع، مسیر دسترسی دوم نیز ایجاد شده است.
وی با اشاره به وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در برخی شهرهای خراسان رضوی اظهار کرد: در مجموع، در ۶ شهر از جمله نیشابور و فریمان، تعدادی از متقاضیان علیرغم واریز وجه مؤثر، هنوز زمین تحویل نگرفتهاند که این موضوع ناشی از فرایندهای مرتبط با تأمین زمین بوده است.
دایی تأکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان اینگونه تصور کنند که از طرف دستگاه متولی، استقبالی صورت نگرفته است، اما واقعیت آن است که در برخی موارد به دلیل عدم امکان تأمین زمین در زمان مقرر، هنوز تحویل صورت نگرفته است. ما مبنای خود را واریز مبلغ مؤثر، یعنی ۴۰ میلیون تومان، قرار دادهایم، نه صرفاً ثبتنام یا تأیید نهایی.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود یکهزار و ۶۰۰ نفر از این گروه، مبلغ ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کردهاند، افزود: به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای استان با موضوع وجود گسل مواجه شدیم و به ناچار مطالعات تکمیلی توسط مشاور ذیصلاح در حال انجام است تا محدوده حریم گسل مشخص و پس از آن بارگذاری پروژه آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در پایان گفت: بهطور میانگین، میزان تسهیلات اعطایی در استان حدود ۵۵۰ میلیون تومان و میانگین آورده نقدی متقاضیان بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. البته این ارقام بر اساس شرایط خاص پروژهها و موقعیت زمین در مناطق مختلف استان متفاوت است.