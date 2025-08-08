قیمت روز ارز اربعین، امروز ١٧ مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در آستانه سفرهای زائران اربعین، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز زیارتی اربعین را اعلام کرد، بر این اساس، هر زائر برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دینار ی باید ۱۱ میلیون تومان بپردازد.

بر اساس نرخ‌نامه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز جمعه ١٧ مردادماه، قیمت هر ۱۰۰ دینار عراق به ۵۵.۰۱۰ ریال رسیده است، بنابراین، هر زائر برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دینار ی باید مبلغ ۱۱ میلیون و ۲ هزار تومان پرداخت کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، دریافت ارز اربعین منوط به ثبت‌نام در سامانه سماح است و تنها یک‌بار برای هر زائر بالای پنج سال انجام می‌شود.

مدارک لازم:

کد رهگیری سماح

اصل کارت ملی (بالای ۵ سال)

شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال

گذرنامه معتبر یا برگه تردد مرزی

سیم‌کارت به‌نام فرد متقاضی (بالای ۱۸ سال)

بانک مرکزی پیش‌تر طی بخشنامه‌ای تأکید کرده بود که فروش ارز اربعین تنها از طریق بانک‌های عامل منتخب شامل بانک ملی، صادرات، تجارت، سپه و پست‌بانک و صرفاً تا سقف تعیین‌شده مجاز است.

همچنین بر اساس ابلاغیه اخیر، اخذ هرگونه کارمزد اضافی تحت عناوینی همچون هزینه جانبی، تأمین اسکناس یا کارمزد خدمات از سوی بانک‌ها و شعب ارزی، ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است.

زائران پس از ثبت‌نام در سماح، از طریق اپلیکیشن‌های بانکی نظیر «بله» (بانک ملی) و یا مراجعه حضوری به شعب منتخب بانک‌ها، می‌توانند سفارش خرید ارز اربعین را ثبت کنند.

پس از پرداخت مبلغ روز ارز اربعین رسید رسمی تحویل ارز صادر می‌شود و در موعد مقرر، دینار عراق به زائر تحویل خواهد شد.

مهلت بازگرداندن ارزهای استفاده‌نشده یا بلااستفاده

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، زائرانی که موفق به خروج از کشور نشده‌اند یا مقداری از ارز دریافتی‌شان بلااستفاده باقی مانده است، موظفند تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به بازگرداندن ارز به همان بانک صادرکننده اقدام کنند،

در غیر این صورت، امکان دریافت ارز در سال‌های آینده برای این افراد با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.

ضمن اینکه فروش ارز اربعین تأثیری بر دریافت سهمیه ارز مسافرتی سالانه ندارد.

بر اساس این دستورالعمل، سرپرست خانوار می‌تواند بدون نیاز به حضور اعضای خانواده، با در دست داشتن مدارک هویتی، برای همسر و فرزندان خود ارز دریافت کند.

انتهای پیام/