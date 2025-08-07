زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی مشخص شد
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این طرح ۹۵ هزار نفر برای خودروهای وارداتی حساب وکالتی ایجاد کردهاند.
به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این طرح حدود ۱۰ هزار خودرو عرضه خواهد شد.
به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ مراسم قرعه کشی برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با ۳۵ مدل خودرو از ۱۱ مرداد ماه فعال شد و متقاضیان می توانستند تا ۱۵ مرداد برای ثبت نام در دور جدید خودروهای وارداتی اقدام و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.
اما در پی تغییر نشانی سامانه یکپارچه عرضه خودرو های وارداتی؛ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از تمدید مهلت وکالتی کردن حسابها نزد بانکهای منتخب تا ۱۵ مرداد و ثبتنام در سامانه یکپارچه عرضه خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ مرداد به دلیل تغییر نشانی سامانه خبر داده بود.