خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی مشخص شد

زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی مشخص شد
کد خبر : 1671121
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این طرح ۹۵ هزار نفر برای خودرو‌های وارداتی حساب وکالتی ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایلنا،  مهدی ضیغمی،  مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت  افزود: در این طرح حدود ۱۰ هزار خودرو عرضه خواهد شد.

به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، روز یکشنبه  ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ مراسم قرعه کشی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی با ۳۵ مدل خودرو از ۱۱ مرداد ماه فعال شد و متقاضیان می توانستند تا ۱۵ مرداد برای ثبت نام در دور جدید خودرو‌های وارداتی اقدام و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.

اما در پی تغییر نشانی سامانه یکپارچه عرضه خودرو های وارداتی؛ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از تمدید مهلت وکالتی کردن حساب‌ها نزد بانک‌های منتخب تا ۱۵ مرداد و ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ مرداد به دلیل تغییر نشانی سامانه خبر داده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور