اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره‌ خرید بلیت اربعین

به گزارش ایلنا، اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری به این شرح است:

در راستای حفظ حقوق مسافران و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به عموم هموطنان عزیز هشدار می‌دهد که برای تهیه بلیت پروازهای اربعین حسینی، صرفاً از طریق لینک دفاتر رسمی فروش شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر آنلاین معرفی‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.caa.gov.ir (اطلاعیه های اربعین حسینی) اقدام نمایند.

هموطنان عزیز توجه داشته باشند که خرید بلیت پرواز های اربعین از سایت‌ها یا افراد فاقد مجوز، ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی از جمله گران‌فروشی، دریافت خدمات نامعتبر یا ابطال بلیت شود.

سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به جایگاه حاکمیتی و مأموریت‌های ذاتی خود، اعلام می‌دارد که با هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر فروش حضوری یا اینترنتی بدون هیچ‌گونه مسامحه برخورد قاطع خواهد کرد.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف، هموطنان گرامی می‌توانند از طریق راه‌های زیر مراتب را اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری لازم انجام شود:

تلفن: ۰۲۱-۴۷۲۲۶۶۶۶

پیامک: ۴۰۴۰۰۶۴۶

سامانه حقوق مسافر در وب‌سایت رسمی سازمان

انتهای پیام/