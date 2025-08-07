خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره‌ خرید بلیت اربعین

اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره‌ خرید بلیت اربعین
کد خبر : 1671107
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص تهیه بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۴ اطلاعیه داد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری به این شرح است:

در راستای حفظ حقوق مسافران و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به عموم هموطنان عزیز هشدار می‌دهد که برای تهیه بلیت پروازهای اربعین حسینی، صرفاً از طریق لینک دفاتر رسمی فروش شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر آنلاین معرفی‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.caa.gov.ir (اطلاعیه های اربعین حسینی) اقدام نمایند.

 هموطنان عزیز توجه داشته باشند که خرید بلیت پرواز های اربعین از سایت‌ها یا افراد فاقد مجوز، ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی از جمله گران‌فروشی، دریافت خدمات نامعتبر یا ابطال بلیت شود.

سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به جایگاه حاکمیتی و مأموریت‌های ذاتی خود، اعلام می‌دارد که با هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر فروش حضوری یا اینترنتی بدون هیچ‌گونه مسامحه برخورد قاطع خواهد کرد.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف، هموطنان گرامی می‌توانند از طریق راه‌های زیر مراتب را اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری لازم انجام شود:

تلفن: ۰۲۱-۴۷۲۲۶۶۶۶

پیامک: ۴۰۴۰۰۶۴۶

سامانه حقوق مسافر در وب‌سایت رسمی سازمان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور