مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی تمدید شد
مهلت ثبتنام اولین دور از عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠۴ که تا پایان امشب (پنجشنبه شب) در نظر گرفته شده بود، تا پایان روز شنبه (١٨ مرداد ماه) تمدید شد.
به گزارش ایلنا، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ٣۶ محصول برای متقاضیان از صبح روز شنبه (١١ مرداد ماه) بازگشایی شد.
متقاضیانی که در موعد مقرر که از هشتم مرداد ماه، (با یکبار تمدید) تا ساعت ١٢ روز گذشته (چهارشنبه) اقدام به تعریف حساب وکالتی میکردند بتوانند از بین خودروهای عرضه شده در این دور، سه اولویت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
تمدید مهلت وکالتی کردن مبلغ اعلام شده
پیرو تصمیم اتخاذ شده مهلت وکالتی کردن حسابها نزد بانکهای مورد تایید سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا ساعت ١۴ امروز (پنجشنبه ١۶ مرداد ماه) تمدید شده است.
با تمدید مهلت حساب وکالتی، مهلت ثبتنام نیز که تا پایان امشب (پنجشنبه) در نظر گرفته شده بود، ۴٨ ساعت دیکر تمدید شده است؛ براین اساس متقاضیان تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز شنبه (١٨ مرداد ماه) فرصت دارند تا از طریق سایت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی برای انتخاب سه اولویت مورد نظر خود اقدام کنند.
لیست خودروهای قابل عرضه، بهروز و ٣ خودرو جدید اضافه شد
لیست خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش خودروهای وارداتی، بهروز شد و در حال حاضر ٣٩ مدل خودرو شامل ٢١ خودرو دارای سابقه قیمت قطعی و ١٨ خودرو با قیمت علیالحساب برای انتخاب متقاضیان وجود دارد.