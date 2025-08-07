جزئیات پیش فروش ۳ محصول سایپا اعلام شد
پیش فروش خودرو چانگان CS۵۵ و CS۳۵ و شاهین پلاس اتوماتیک در قالب طرح های متقاضیان عادی ، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش فروش خودرو چانگان CS۵۵ و CS۳۵ و شاهین پلاس اتوماتیک در قالب طرح های متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به شرح جدول ذیل اعلام میشود.
شرایط فروش:
*امکان واریز وجه مبلغ علی الحساب پیش پرداخت جهت تمامی طرح های فروش و متعاقب اولویت بندی برای متقاضیان منتخب و از طریق اطلاع رسانی شرکت سایپا فراهم خواهد شد.